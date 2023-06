Gloria Trevi revela polémicos detalles sobre su vida sexual

Gloria Trevi es una de las famosas que tiene uno de los matrimonios más estables del medio, y ahora dio a conocer cómo es la vida con su esposo Armando Gómez.

¿Qué dijo Gloria Trevi?

En una entrevista con el programa español, “La resistencia”, la artista contó un poco acerca de su matrimonio, el cuál ha durado más de 20 años.

Destacó que la intérprete mostró que está muy agradecida con su marido, quien la ha apoyado en sus momentos más difíciles.

“¿Cuánta actividad sexual tuvo Gloria Trevi en los últimos 30 días?”, le preguntó el conductor de la emisión, David Broncano.

La famosa no quiso revelar detalles acerca de su vida personal, pues sentía que era demasiada información, aunque, al final, lo hizo.

“Ay, es que mi marido se va a enojar. ¿Todo el mundo lo contesta? No puede ser, es que no me gusta echar mentiras. Ok, en el mes… 16”, expresó.

Por otro lado, David también la cuestionó sobre la cantidad de dinero que tiene en el banco.

“No el suficiente. No, la verdad es que no tengo ni uno. Te lo prometo, pero es que a mí me gusta muchísimo más, la verdad, invertir y ayudar”, agregó.

Así ha sido su historia de amor

La cantante conoció a su actual esposo cuando se enfrentaba a uno de los momentos más difíciles de vida, hace más de 20 años.

La primera vez que la artista vio a Armando fue en el Centro de Reinserción Social de Chihuahua, en el que la artista se encontraba recluida.

Cabe resaltar que Gloria estuvo en prisión durante más de cuatro años, y quedó en libertad en 2004.

Gómez formaba parte de la defensa legal de la artista, y así fue como poco a poco se fue metiendo en su corazón.

“Cuando nos conocimos estaba tan herida que jamás imaginé que alguien podría cauterizar mi corazón y hasta mi alma para volver a creer en lo increíble que es caminar la vida con alguien de la mano… Pensé que no me enamoraría de ti, ni tu de mí, pero esto es ahora un duelo fuego con fuego”, fue el mensaje que le dedicó la cantante a su esposo en su aniversario número 13.

Actualmente, la intérprete y su marido forman una de las parejas más sólidas del medio.