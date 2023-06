¿Nueva indirecta de Anuel AA a Karol G?

Anuel AA acaparó los titulares hace un par de meses por una serie de mensajes que envió a Karol G con el aparente fin de reconciliarse con ella tras terminar su matrimonio con Yailín, la más viral.

Las directas hacia la cantante colombiana le valieron una avalancha de críticas, pero el reguetonero boricua siguió adelante y hasta arremetió contra Feid, la supuesta nueva pareja de la “Bichota”.

Luego de varios intentos por capturar su atención, pero sin conseguir más que su ex borrara todas sus fotos juntos de sus redes, Anuel pareció resignarse y detuvo sus insinuaciones a inicios de junio.

El representante de música urbana aparte también eliminó todas las publicaciones dedicadas a Karol en sus redes y comenzó a compartir solo contenido relacionado a sus conciertos, sus lujos y sus hijos.

Sin embargo, luego de semanas de silencio, el intérprete de Mejor que yo habría regresado con sus indirectas hacia la cantante de Mañana será bonito y nuevamente está en el ojo del huracán.

El mensaje con el que Anuel AA lanzó nueva indirecta a Karol G

A través de sus historias en Instagram, el rapero de 30 años de edad reposteó este miércoles 14 de junio un reel de otra cuenta en la que una mujer invita a su expareja a contactarla si la extraña.

“Tú eres mi ex y tú me extrañas, ¿por qué no me lo dices? ¿Qué sabes tú si yo también te quiero (…) y estamos aquí los dos perdiendo tiempo por estar de orgullosos? ¡Llámame!”, expresa.

Sobre la grabación, Emmanuel Gazmey –su nombre real– agregó un mensaje que se presume es para Karol G por las palabras que usó y porque lo acompañó con un emoji de la bandera de Colombia.

“Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. ¡Llámame, mi reina, que yo te extraño!”, escribió encima del video

Anuel AA reposteó un video para enviar una aparente indirecta a Karol G | Instagram: @anuel

Las redes condenan a Anuel AA por “acosar” a Karol G

Las imágenes rápidamente fueron retomadas y divulgadas por otras cuentas en redes sociales, en donde los usuarios tundieron al artista por este nuevo acto que consideraron una forma de acoso.

“Normalizan mucho el acoso porque es famoso. Esto es acoso no importa de quién venga”, opinó un usuario al pie de una redifusión de la publicación hecha por la cuenta en Instagram Rechismes.

“Es acoso total de un narcisista. Mujeres, no normalicen o romanticen esos comportamientos”, agregó otro. Asimismo, un tercero comentó: “Karol G debería denunciarlo por acoso cibernético”.

Por otro lado, algunos internautas aseguraron que Anuel solo envió el nuevo mensaje por “fama” y “facturar”. También hubo quienes se burlaron de él y quienes le pidieron que ya deje a Karol “en paz”.

Usuarios condenaron a Anuel por lanzar nueva indirecta a Karol G | (Instagram)

Cabe destacar que, en mayo pasado, el famoso publicó un comunicado en donde se refirió a su relación actual con Karol G y aseguró que estaban bien. Además, dijo que alguien tenía una campaña en su contra.

“Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia por noticia y canción por canción, la reina me arrastró y lo vio el mundo entero”, aseguró en sus stories.

“Pero ella y yo hace tiempo ya hablamos eso y quedamos superbién, así que, fanáticos no se dejen engañar de nadie ni de nada”, aseveró.