Nelson Del Valle reaparece y sustituye a Francis Rosas en TeleOnce

Tras su salida de la televisión a finales del año 2022, el animador Nelson Del Valle hizo una reaparición en el medio de comunicación con una participación en el programa PR En Vivo de TeleOnce.

Del Valle estuvo en sustitución del comediante y animador Francis Rosas en el programa que anima junto a Deddie Romero. A través de las redes sociales del programa se anunció que Del Valle estaría sustituyendo a Rosas por el día de hoy.

El animador salió del programa Día a Día de Telemundo en octubre del 2022 asegurando que tenía una nueva oportunidad laboral. Sin embargo, con el pasar del tiempo no se le vio más en los medios de comunicación.

Para el mes de marzo, también tuvo una corta participación en el programa Pégate Al Mediodía de Wapa TV.

Luego de la salida de Del Valle de Día a Día, el programa se reforzó con varios integrantes que llegaron a la producción. Entre estos, Víctor Santiago, Josué Daniel Guzmán “El JD” y la periodista Milly Méndez. Mientras que la animadora Jacky Fontánez y el locutor Red Shadow se unieron también al programa como parte del segmento Social TV.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales en octubre, Del Valle, agradeció a todos sus compañeros, técnicos y la gerencia del canal por la acogida que le han dado durante tantos años. El animador no especificó dónde estará trabajando próximamente y se limitó a comunicar que se trata de “nuevas experiencias laborales”.

“Dicen que los cambios son buenos y que son retos que abren las puertas a otras oportunidades. Pero, el mayor reto será no extrañar a mi familia de Día a Día por todo el aprendizaje y el crecimiento durante estos pasados 10 años. Hoy, con un gran agradecimiento, les comparto que, con el propósito de ganar nuevas experiencias laborales, he decidido partir del show que me dio la oportunidad de llevar tanta alegría y sano entretenimiento a los hogares de mi querida Isla, Puerto Rico. ¡Que experiencia tan enriquecedora, acompañado por un grupo único que tocó mi vida y me regaló un aprendizaje invaluable!”, expresó en un mensaje a través de sus redes sociales.