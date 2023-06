Rosalía plasma su amor por Japón en ‘Tuya’

A punto de terminar con la gira de festivales por su disco ‘Motomami’, Rosalía trabajó en el lanzamiento de ‘Tuya’, un tema que representa exploración y pasión por su carrera, al mismo tiempo de ser una carta de amor para la cultura japonesa, la cual ha sido de gran inspiración para la cantante.

En exclusiva para Publimetro, Rosalía habló sobre su proceso creativo para su nuevo sencillo, ya que logró fusionar el reggaetón, algunos instrumentos japoneses y el flamenco; destacándola así como una artista sin miedo a experimentar, pero segura de su esencia y estilo musical.

“Explorar forma parte de lo que soy como artista musical, y en el caso de ‘TUYA’ coexisten al mismo nivel inspiraciones como el reggaetón, los instrumentos japoneses, el flamenco y el techno gabber” dijo la intérprete española.

1. Para ‘Tuya’, ¿cómo lograste fusionar tu estilo musical con la cultura de Japón?

- Yo lo veo más bien como un homenaje a una cultura y lugar que me ha impresionado en el mas puro sentido de la palabra. Ha creado una impresion en mí. Por eso en la canción de ‘Tuya’ hay inspiracion de un instrumento, por ejemplo como el Koto o el videoclip que está rodado en la ciudad de Tokyo, en calles que me enamoraron como las de Golden Gai o espacios como los Onsen.

2. Además de las referencias a la cultura japonesa, ¿qué más quisiste plasmar en la canción?

- ‘Tuya’ es una canción que he hecho y he querido compartir mientras estoy de gira, un single que he hecho por diversión y por amor a mi trabajo. Es una canción con melismas, con elementos de erotismo y con referencias al Techno porque todo ello tiene cabida para mí. Está pensada para que los demás puedan disfrutarla y bailársela.

3. ¿Qué es lo que te conecta con Japón?

- En Japón hay un sentido de unidad y de respeto asombroso. Un lugar con mucha sensibilidad y delicadeza y donde todo, absolutamente todo es un ritual. Tokyo ademas me encanta porque es una ciudad muy cinematográfica, cosa que también siento de CDMX por lo coloridas y vividas que ambas ciudades son.

4. ¿'Tuya’ sigue formando parte del era de Motomami o es el comienzo de algo nuevo?

- De momento estoy terminando la gira de festivales por Europa, aunque tengo muchas ganas de volver al estudio y ‘Tuya’ ha sido una canción que he hecho por disfrute, fruto de los viajes y de escuchar música de países muy distintos.

5. ¿Después de todo lo que ha sucedido con Motomami, se podría decir que la carrera de Rosalia está marcada por un antes y después de Motomami?

- ‘Motomami’ me ha dado muchísimo. Este proyecto me ha permitido conectar con tantas personas de lugares diferentes que nunca podría haber imaginado y me ha permitido viajar por el mundo entero. Estoy muy agradecida de que tantas personas hayan disfrutado estas canciones y personalmente para mí ha sido un antes y un después en cuanto a las bendiciones que me ha traído este proyecto y en cuanto a la libertad que he sentido haciéndolo.

6. En varias ocasiones has hablado de tu amor por la cultura mexicana, ¿te animarías a experimentar con un sonido del regional mexicano?

- Me encantaría, seria un sueño.