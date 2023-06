Príncipe Harry y Meghan Markle no recibieron invitación al cumpleaños del rey Carlos III

Según informes de los medios británicos, el príncipe Harry y Meghan Markle no recibieron la invitación oficial para el desfile de cumpleaños del rey Carlos III, esto sucede en medio del juicio de Harry contra Mirror Group Newspapers.

Sin invitación al cumpleaños de su padre

Hasta ahora, la familia real no ha enviado ninguna invitación para los duques de Sussex a la celebración realizada en Trooping of the Colour de Charles este sábado, según Richard Eden de Daily Mail.

“Me temo que es un reflejo del estado de las relaciones en este momento”, dijo una fuente. En la historia de la monarquía, sería la primera vez que Harry no es invitado a las festividades oficiales del cumpleaños de su padre.

¿Alejados en la coronación?

Según la prensa, la relación entre el rey y el príncipe, de 38 años, parecía muy formal luego de la ceremonia de coronación de Charles, el 6 de mayo.

Aunque Harry no tuvo ninguna participación en la coronación y se sentó hasta la tercera fila, él y Meghan Markle fueron invitados cordialmente por el Palacio. Recordemos que Meghan no asistió a la coronación del nuevo rey porque se quedó en casa con el príncipe Archie, de 4 años, y la princesa Lilibet, de 2.

En esta imagen de archivo, el príncipe Enrique de Inglaterra sale de la abadía de Westminster tras la coronación de su padre, el rey Carlos III, en Londres, el 6 de mayo de 2023. (Dan Charity/Pool Foto vía AP, archivo) AP (Dan Charity/AP)

Juicio de Harry contra Mirror Group Newspapers

Aunque las tensiones en la familia y Harry siguen estando a flore, Harry continúa luchando en los tribunales contra Mirror Group Newspapers, empresa de Daily Mirror, Sunday Mirror y Daily Express. Según alega Harry, la empresa utiliza medio ilegales para obtener información sobre él.

“Los tabloides publicaban rutinariamente artículos sobre mí que a menudo estaban equivocados pero intercalados con fragmentos de la verdad, que ahora creo que probablemente se obtuvieron de la interceptación del correo de voz y/o la recopilación de información ilegal”, dijo Harry en su declaración.