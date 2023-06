Jaime Espinal le enseña a Alexandra Fuentes cómo se hace la “Figura 4”

El medallista olímpico Jaime Espinal puso a sudar frío a la actriz y presentadora de televisión Alexandra Fuentes Rivera, cuando le enseñó cómo se hace la “Figura 4″.

Durante una entrevista a Espinal por su debut en la lucha libre, este le enseñó cómo hacer la famosa “Figura 4″.

“No, no. ¿Qué ‘Figura 4′? Ay no, no. Cuidado, que yo corrí esta mañana y me duelen las piernas. ¡¿Jaime qué tu estás haciendo?!”, dijo aterrada la presentadora.

Fuentes también le dio algunos “tips” para que pueda defenderse cuando un contrincante lo sorprenda con una “picada de ojo”.

“Cuando te vayan a dar, tu haces así. Hazme una picada de ojo, pero ‘slow motion’”, dijo la presentadora cuando le enseñó la táctica.

Espinal hizo su debut oficial el domingo en la lucha libre profesional durante una pelea en parejas con “El Escorpión” Mike Mendoza.

Espinal anunció su retiro de la lucha olímpica en agosto de 2022. El luchador representó a Puerto Rico en dos olimpiadas, primero en Londres 2012 y posteriormente en Río 2016. Además, consiguió medalla de bronce en los Panamericanos de Toronto 2015, bronce en los Centroamericanos de Veracruz 2014 y medalla de oro en Mayagüez 2010.

Alexandra Fuentes comparte su remedio para el dolor en los glúteos

Una fuerte rutina diaria de trabajo y realizar ejercicios puede provocar dolor o tensión muscular en diversas partes del cuerpo.

Este es el caso de la animadora puertorriqueña, Alexandra Fuentes, quien compartió con sus seguidores uno de sus remedios para el dolor en los glúteos que según indicó ha sentido por un tiempo.

Fuentes compartió el video con sus seguidores de Instagram, donde muestra que con una bolita de tenis de mesa se da un masaje en el área para aliviar el dolor.

“Cada vez que termino de correr me da un dolor al momento y después durante el día, así que yo cojo una bolita de pin pon, puede ser de tenis o cualquier bolita y la pongo ahí”, explicó la animadora.

Fuentes ha corrido varios maratones tanto en la isla como fuera y ha destacado que este deporte la ayuda a mantenerse en forma y lista para su rutina diaria de trabajo tanto en televisión como en el cuidado de su familia.