Dua Lipa ganó el caso que la involucraba en plagio

Otra vez un personaje de la música en el Reino Unido estuvo involucrado en un caso por supuesto plagio. En las últimas semanas, Ed Sheeran ganó dos juicios sobre dicho tema y ahora Dua Lipa siguió los pasos del cantante y también salió victoriosa ante la justicia luego de haber sido cuestionado su éxito “Levitating”.

Sunshine Sykes, jueza federal responsable de la causa, determinó que no existe plagio en la canción ante la acusación presentada por los integrantes del grupo estadounidense, Artikal Sound System, quienes afirmaron en su demanda que el hit de “Future Nostalgia” había sido plagiado de su tema no muy conocido “Live Your Life”.

Dua Lipa

Final feliz para Dua Lipa

No es la primera vez que Dua Lipa se ven envuelta en controversia por supuesto plagio, citando el pasado 2022 cuando fue acusada por irregularidades de derechos de autor con la canción de 1979, “Wiggle And Giggle All Night”, la misma que el español Miguel Bosé adaptó en 1980 para crear su famoso “Don Diablo”.

Según informó el año pasado la revista estadounidense Billboard, esta demanda se presentó en un tribunal federal de Manhattan. Los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer denunciaron que su melodía original fue duplicada en el hit de la estrella del pop.

Los miembros de Artikal Sound System alegaron en su intervención ante el juzgado que uno de los compositores del hit de Dua lipa había trabajado con una mujer a quien le dio clases de guitarra el cuñado de un miembro de la banda, no obstante, dicha conexión no convenció a la jueza Sykes.

“Estos enlaces atenuados, que tienen poca conexión con cualquiera de las dos composiciones musicales en cuestión aquí, tampoco sugieren una probabilidad razonable de que los acusados realmente hayan encontrado la canción de los demandantes” detalló Sunshine Sykes.

“Levitating” se mantuvo durante 77 semanas en la lista de sencillos estadounidenses Hot 100 de Billboard, llegando al puesto número 2 en 2021.