Gerardo Rivas presenta su primer disco como solista

El salsero puertorriqueño Gerardo Rivas presentó su primera producción musical como solista titulada “Dile Rivas”. En este álbum, el cantante ofrece una propuesta atemperada a los tiempos, sin perder la esencia y sus gustos musicales.

El sencillo que marca el lanzamiento de esta producción es “Ella es loca con mi salsa”, una composición del cantante y actor Víctor Santiago y los arreglos musicales estuvieron a cargo de Juan Picorelli y el mismo Rivas. El concepto del tema es uno contagioso que sin duda se convertirá en uno de los temas más sonados de este año.

La producción discográfica “Dile Rivas” cuenta con 9 temas e incluye los éxitos “A derretir el hielo”, “Bésame” y “Happy” y ya está disponible en todas las plataformas digitales. El cantante, oriundo del pueblo de Bayamón, invita a sus seguidores y a todos los amantes de la música latina a disfrutar de esta nueva producción musical, llena de ritmo y pasión.

“Desde niño yo siempre me visualicé en la música. Soy una persona bendecida, por eso realicé una carrera profesional en lo que me apasiona, la música. Hace 3 años no pensaba en hacer un proyecto musical como solista, pero la vida nos lanza a evolucionar y a crear nuevos caminos”, indicó el cantante.

Gerardo Rivas ha trabajado incansablemente en la producción de este álbum colaborando con reconocidos productores y músicos tales como: Juan Picorelli, Sammy García y Marcos Sánchez, para asegurarse de que cada canción sea una obra maestra en sí misma. Cada tema es una ventana a la mente y el corazón de Gerardo, quien logra transmitir la alegría y energía, característica de la salsa, que siempre ha sido representada en su familia.

“Mis expectativas con “Dile Rivas” es ir creando un fan base que se adapte a mi propuesta. Donde se riegue la voz, qué uno de los Rivas está haciendo buena música, buena salsa, pero a su estilo”, añadió.