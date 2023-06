Compañeros de Telemundo reciben a Raymond Arrieta con aplausos

Tras completar su decimoquinta caminata “Da Vida” a beneficio de los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico, el presentador y comediante Raymond Arrieta fue recibido con aplausos por sus compañeros de Telemundo Puerto Rico.

Arrieta estuvo seis días fuera del estudio, mientras completaba su última caminata de Ponce a San Juan.

El presentador culminó ayer, lunes, la camina en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan acompañado por su equipo de trabajo, así como el cantante Luis Fonsi.

Al llegar a la tarima del Estadio, Arrieta se confundió en un abrazo junto a sus compañeros animadores de Día a Día.

“Quince años... para el Hospital Oncológico. Como les prometimos, llegamos. Gracias pueblo por su cariño, por todos estos años”, dijo Arrieta sin poder contener el llanto.

Durante su alocución a lo presentes, el artista agradeció a todo el componente de las agencias que los acompañaron durante los trayecto, así como a las personas que realizaron sus donaciones. También le agradeció a su familia por permitirle hacer la caminata una vez más.

“Ellos quieren ya que me detenga y tengo que detenerme pero no vamos a olvidar al hospital”, dijo comprometiéndose una vez más en buscar otra alternativa para continuar ayudando a la institución hospitalaria.

“Vamos a seguir ayudándolos de otra forma”, sostuvo.

Arrieta dedicó su caminata a sus excompañeros de labores, Pedro Alicea y Miguel Pol quien recientemente fallecieron a consecuencia del cáncer.

Arrieta indicó que sintió la presencia de Alicea en todos los tramos de la caminata

“A Pedro Alicea que está en el cielo, el caminó todo los tramos durante 14 años y esta vez nos veló y caminó desde el cielo. Yo les juro que yo lo vi en la caminata en muchos tramos”, sostuvo.

Confesó que su equipo de trabajo fue pieza clave para continuar cuando luchaba con su mente para parar.

Relató que hoy fue un día lleno de emociones y difícil porque en el camino tuvo encuentros con personas que lloraban porque su familiares no había logrado vencer la enfermedad y otros celebraban porque había sobrevivido.

“Fue un lleva y trae de emociones que me llenaron el corazón de muchas vivencias y emociones”, aseguró.

Arrieta, en este cierre de su ciclo de caminatas caminó desde Ponce hasta San Juan, pasando por pueblos como Aibonito, Cayey, Caguas y Guaynabo completando más de 50 millas para recaudar fondos para los tratamientos de los pacientes del Oncológico.

“Esta es la caminata más calurosa que yo he cogida. 145 grados la brea. No fue fácil. Pero gracias a ustedes que me cargaron. Ustedes el público que gritaba Raymond yo voy a ti, no te quites”, manifestó.

El presentador anunció que hasta el momento se han recaudado más de $1,325,000, sin contar lo recaudado en el trayecto.