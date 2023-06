“Verdaderos héroes”: Raymond Arrieta reconoce a los zanqueros que lo acompañan en la caminata

Durante el día de hoy culminará la gesta del animador Raymond Arrieta quien caminará por última vez luego de 15 años de la caminata “Da Vida” a beneficio de los pacientes del hospital oncológico.

A través de sus redes sociales, ha compartido varias fotografías de lo que ha sido esta última caminata, entre estas una muy especial con los zanqueros que por los pasados años lo han acompañado en la misión de caminar millas en sus zancos.

“Primera foto con los zanqueros sin los zancos. Da Vida #15 Estos son los verdaderos héroes”, escribió Arrieta en la fotografía junto a Jonatan Rivera y Carlos Martínez.

Este año, Arrieta ha caminado desde Ponce a San Juan, en honor a la primera caminata Da Vida que realizó de San Juan a Ponce.

En el sexto y último día, saldrán desde la égida de la Asociación de Policías en Guaynabo, por la PR-1 hacia el norte. Seguirán en ruta por la PR-1 hasta llegar a la intersección con la Avenida Ing. Manuel Doménech y ahí, doblarán a la derecha frente al Departamento del Trabajo. Al llegar a la Avenida Constitución PR-25, doblarán a la izquierda frente a la Asociación de empleados (AEELA), continuando hasta llegar a la intersección con la Avenida Franklin Delano Roosevelt PR-23. Luego, doblarán a la izquierda y continuarán hasta llegar a Telemundo para el gran cierre.

En los pasados días, el animador también ha dejado saber lo fuerte que ha sido la ruta debido a la ola de calor que ha arropado a la isla.

Durante el tercer día de la caminata “Da Vida” con Raymond Arrieta, el animador dejó saber que ya está sintiendo los efectos de las largas horas de trayecto que ha recorrido en los pasados días.

En entrevista en vivo desde el tramo de Cayey a Caguas, el animador indicó que tiene una de sus pantorrillas lastimadas y dos dedos de los pies adoloridos. Sin embargo, aseguró que su personal médico lo está cuidando para continuar y llegar a la meta.

“Seguimos a paso firme poco a poco para completar este tercer tramo luego de que venir ayer un poquito lastimados, ayer fue muy duro para nosotros así que seguimos poco a poco y ya casi terminamos”, expresó Arrieta quien en el día de ayer caminó 12.5 millas y hoy se suman otras 8 millas.

Arrieta también explicó que durante el tramo ya se le han acercado varios pacientes de cáncer que han vencido la enfermedad.

“Ha sido un tramo muy bonito porque me he encontrado pacientes que yo los saludé cuando eran chiquitos, cuando tenían 2-5 años me enseñaban la foto de cuando pasé por aquí hace un tiempo y hoy están sanos”, dijo el animador de Telemundo.

Por otro lado, su compañera y amiga Dagmar Rivera le comunicó que este año no podrá acompañarlo en la caminata por razones de salud pero que lo apoya como siempre.

“Esta vez no puedo caminar contigo como lo he hecho en años anteriores, pero quiero que el público sepa, no puedo caminar pero estoy contigo y con todos los pacientes y sobrevivientes de cáncer”, expresó Dagmar.