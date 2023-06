Michelle Salas revela si invitará a Luis Miguel a su boda

Michelle Salas se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues ya está alistando su boda con el empresario Danilo Díaz, por lo que fue cuestionada sobre si invitara a su famoso papá, el cantante Luis Miguel.

Te contamos qué respondió, y qué se sabe sobre el enlace de la modelo.

¿Michelle Salas invitará a Luis Miguel a su boda?

Ahora que el “Sol de México” está feliz en su romance con Paloma Cuevas, y alistando su próxima gira, muchos fans se preguntan si retomará la relación con su hija mayor.

Luego de que ella se enojó con él, debido a lo que expuso en su serie biográfica de Netflix.

La socialité fue cuestionada sobre la posibilidad de invitar a su papá a la boda, y ella respondió de una forma tranquila y amable.

“Toda mi familia está invitada a la boda, así que sí están en lo correcto”, dijo Michelle Salas ante las cámaras de “Despierta América”.

Sobre el hecho de que Luis Miguel sea quien la entregue al altar, Michelle no descartó la idea, pero confesó que no lo había tomado en cuenta.

“Pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar”, agregó la modelo.

Así anunció su compromiso

Luego de que su compromiso había sido un rumor, fue la propia influencer quien dio a conocer que se casará con su novio, el empresario venezolano Danilo Díaz, con tiene siete años de relación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Salas publicó una serie de fotos luciendo su anillo de compromiso.

Sus seguidores le desearon toda la felicidad en esta nueva etapa que está por comenzar.

Hasta el momento, no se sabe cuándo será la fecha de la boda, pues la pareja ha decidido ser muy discreta.