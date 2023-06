Manny Manuel pide perdón a productor de evento en Naranjito por no presentarse

Luego de que se tuviera que cancelar la participación de Manny Manuel en el Festival de Fricasé en Naranjito, el cantante se disculpó este lunes con el productor del evento, Orlando Rivera.

“Hablé con él esta mañana. Él me pidió perdón, me dijo que le diera la oportunidad y yo se la voy a dar. Él me prometió que va a estar en condiciones mañana para presentarse en Quebradillas”, expresó el productor del evento en entrevista con Fernan Vélez, “El Nalgorazzi”.

“Cuando fui a buscar a Manuel al vehículo, pues lo encontré que no estaba en las condiciones para hacer un espectáculo de primera. No tenía la condición para cantar y dar un buen espectáculo. Él (Manny Manuel) quería cantar. Me dijo ‘permíteme cantar’ y yo le dije que no”, añadió.

También indicó que el compositor necesita buscar ayuda. “Estoy aquí para ayudarlo, 100%. Que recapacite, que acepte su condición y que lo queremos”, concluyó.

“No podía pararse a cantar”: Cancelan participación de Manny Manuel en Naranjito

Según indicó el alcalde Orlando Ortiz Chevres, quien subió a tarima para dirigirse a las personas que esperaban la presentación del artista este se encontraba “no apto para ofrecer un buen espectáculo al pueblo”.

“Sabemos que tenemos una responsabilidad con el pueblo (...) Manny Manuel no podía pararse a cantar en esas condiciones frente al público”, afirmó Ortiz Chevres, quien se disculpó con los presentes que llegaron para presenciar el show.

Igualmente, destacó que el compositor necesita “ayuda y oración”.

Al momento, el equipo de trabajo del orocoveño no se ha expresado sobre lo sucedido.

En el 2019, el merenguero fue expulsado de un carnaval en España tras haber llegado ebrio a ofrecer el espectáculo. En aquel momento, el “Rey de corazones” negó estar en ese estado, pero los presentes no le creyeron y le lanzaron objetos a la tarima. En ese mismo año, el cantante se vio involucrado en un accidente de auto, al chocar con los portones de la estación pública de televisión y radio WIPR.

Envían mensajes de aliento a Manny Manuel tras aparente recaída

En la última publicación que tiene el artista, sus seguidores han realizado una serie de comentarios especulando sobre una posible recaída, mientras que otros le envían vibras positivas.

“Manny espero estés bien, recuerda que Dios es mucho más fuerte y grande que cualquier situación que estés atravesando. Reconoce que eres un guerrero que brilla, no permita que ese brillo lo opaque las circunstancias o los obstáculos de la vida. Vamos a ti”, lee uno de los comentarios de apoyo al cantante.

Comentarios a Manny Manuel