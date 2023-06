¿Cómo participar en la lotería para conseguir boletos de “Hamilton” en Puerto Rico?

El musical “Hamilton” estará de regreso en el Centro de Bellas Artes de Santurce y ya se anunció que las personas interesadas en asistir pueden participar de la lotería de boletos para las múltiples funciones que se estarán presentando.

La primera función se llevará a cabo el martes, 13 de junio.

Cada presentación tendrá un número limitado de 32 boletos, a un valor de 10 dólares (a nivel individual). La lotería de la primera semana ya está disponible y cerrará el jueves 8 de junio, a las 12:00 del mediodía.

Las loterías digitales subsiguientes comenzarán viernes, a las 10:00 de la mañana, y cerrarán jueves, a las 12:00 del mediodía, para las funciones de la próxima semana.

¿Cómo participar?

Debe usar la aplicación oficial de “Hamilton” para participar, disponible para todos los dispositivos iOS y Android en Apple App Store y Google Play Store (http://hamiltonmusical.com/app).

La lotería se abrirá otra vez viernes 9 y 16 de junio, a las 10:00 de la mañana, y cerrará los jueves 8 y 15 de junio, a las 12:00 del mediodía, antes de las funciones de la semana siguiente.

Las notificaciones de ganadores y no ganadores se enviarán en el período de 1:00 PM a 4:00 PM (hora Puerto Rico) cada jueves, para las funciones de la próxima semana.

El aviso será por correo electrónico y notificación automática vía teléfono.

Los ganadores tendrán dos horas para reclamar y pagar su(s) boleto(s).

No es necesario realizar ninguna compra o pago para ingresar o participar.

Cada participante ganador puede comprar hasta dos (2) boletos; solo una oportunidad por persona.

Se descartarán las entradas repetidas y las direcciones de correo electrónico en “spam”.

Puede recoger los boletos -dos horas antes de la función- en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con una identificación oficial con foto.

Los boletos de lotería se anularán si se revenden.

OTRAS REGLAS

Los usuarios deben tener 18 años o más y poseer una identificación con foto válida y vigente que coincida con el nombre utilizado para registrarse.

Los boletos no son transferibles. Los límites de entradas y precios que se muestran son a discreción del productor y sujetos a cambios sin previo aviso.

Los precios de la lotería no son válidos en compras anteriores. La oferta de boletos de lotería no se puede combinar con otra promoción. Todas las ventas son finales, no se aceptan devoluciones ni cambios. La lotería puede revocarse o modificarse en cualquier momento y sin previo aviso. Una compra no mejorará las posibilidades de ganar.

Por otro lado, los boletos regulares para “Hamilton” ya se encuentran a la venta. Debe consultar únicamente los medios oficiales de “Hamilton” y el sitio web de venta para conocer los asientos de último momento que pueden estar disponibles con poca antelación.

La laureada obra retrata la historia de Alexander Hamilton, padre fundador de Estados Unidos, inspirada en la aclamada biografía de Ron Chernow. Combina el drama, el romance, la comedia y la tragedia para narrar fielmente la vida de un personaje, ¡de un país que ha creado un momento revolucionario en el teatro!

El libreto, la música y letras estuvieron a cargo de Lin-Manuel Miranda; dirección de Thomas Kail. Los ritmos hip-hop, jazz, R&B y otros de Broadway se fusionan en una acertada coreografía de Andy Blankenbuehler, y supervisión musical y orquestaciones de Alex Lacamoire.

En la ficha técnica se destacan, también, el diseño escénico de David Korins, diseño de vestuario de Paul Tazewell, diseño de iluminación de Howell Binkley, diseño de sonido de Nevin Steinberg, diseño de cabello y peluca de Charles G. LaPointe, y audiciones por The Telsey + Company, Bethany Knox, CSA.

El musical está producido por Jeffrey Seller, Sander Jacobs, Jill Furman y The Public Theatre.

La música original del elenco de Broadway se encuentra accesible en las principales plataformas digitales.

Para obtener más información oficial, acceda a HamiltonMusical.com. Siga a “Hamilton” en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, como @HamiltonMusical.