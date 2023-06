Madison Anderson Berríos: “Mi corazón está muy feliz”

La modelo boricua y ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), Madison Anderson Berríos, confesó este viernes que su “corazón está muy feliz”.

En entrevista con Rumba 100.3 de Orlando la modelo habló sobre su estado sentimental, tras confirmar el rompimiento amoroso con el empresario Conn Davis, con quien llevaba tres meses de noviazgo antes de entrar al popular programa.

“Una pregunta final. Madison, ¿cómo esta tu corazoncito ahora? ¿Estás solita, algún amigo con interés? ¿Qué está pasando con Madison?”, preguntó uno de los locutores, quien además hizo referencia al actor mexicano José “Pepe” Gámez.

Entre risas la modelo contestó: “Me puse nerviosa... Pues mira, mi corazón está muy feliz”.

Anteriormente, Berríos había aclarado a través de las redes sociales si le gustaba el movimiento “Pepison”, el cual surgió entre sus fanáticos y los seguidores del actor mexicano durante la transmisión del reality show.

“A mi no me molesta eso, incluso anoche estaba viendo los vídeos y tengo que decir que me encantan. Quiero conocer a la persona que creó ese nombre, esa página en todas las redes sociales. Es una locura el tiempo que dedicaron para hacer esos vídeos tan espectaculares. Me sentí que estaba viendo una telenovela real”, sostuvo la también virreina de Miss Universo 2019.

“No me molesta para nada. Es chévere”, aclaró.

Madison Anderson confirma que está soltera

A minutos de llegar a Puerto Rico tras ganar la tercera temporada de “La casa de los famosos”, Berríos confirmó el rompimiento amoroso con el empresario Conn Davis, con quien llevaba tres meses de noviazgo antes de entrar al popular programa.

Tal y como adelantó Metro Puerto Rico, la virreina de Miss Universo 2019 decidió poner en pausa su vida amorosa para continuar con su carrera en la música.

“Ya me estoy enterando de muchas cosas. Pude hablar con él y decidimos poner las cosas en pausa. Estoy enfocada en mi carrera”, dijo la modelo y actriz en entrevista con Telemundo.

“Mi prioridad es mi carrera, mi gente y hablar en mi experiencia, del tiempo en la casa. Me siento fuerte mentalmente para comerme el mundo”, añadió.

Tras el triunfo de la puertorriqueña, Madison Anderson Berríos, salió a la luz que su novio Conn Davis no fue requerido en el importante momento y que esta ya no estaría en una relación con este.

Este detalle ha llamado la atención, pues, según rumores en redes sociales, Telemundo no permitió el ingreso de la pareja de la ganadora, debido a diversos problemas.

Por medio de redes sociales, Conn compartió que sí vio la final del reality show, mientras se dirigía al estudio, aunque, al final, no lo dejaron ingresar al lugar.

Cabe resaltar que mientras la reina de belleza estuvo en el programa, su novio afirmó, en varias ocasiones, que había decidido romper todo lazo con ella, sin que estuviera enterada, pues recordemos que permaneció aislada por varios meses.

Exnovio de Madison Anderson publica mensaje tras la modelo confirmar su soltería

Conn Davis, empresario y exnovio de Berríos, colgó un intrigante mensaje en sus redes sociales a días que la modelo confirmara su soltería.

A través de sus historias de Instagram, el hombre, de 39 años, publicó un mensaje junto al busto del emperador romano Marco Aurelio.

El mismo lee: “La opinión de 10 mil personas no tiene valor si ninguna de ella sabe nada del asunto”.

Esta es una de sus primeros mensajes luego que Madison confirmara que está de regreso a la vida de soltera. Aunque no ha dado expresiones oficiales, Conn ha publicado varias indirectas con sus mensajes en las redes sociales.

Dentro de la casa-estudio, la primera finalista de Miss Universo 2019 contó a varios compañeros que llevaba tres meses de noviazgo con Davis.

Además, indicó que un año antes de formalizar su noviazgo, el empresario se aparecía en lugares donde ella no lo invitaba, todo para llamar su atención.