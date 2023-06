¿Futuro de ‘The Last Of Us’ en el aire?: estos dijo uno de los ejecutivos de HBO

El pasado 12 de marzo fue transmitido el final de The Last of Us (Captura)

El éxito de la serie ‘The Last Of Us’ aseguró a los fanáticos la realización de una segunda temporada que espera pronto llevarse a cabo.

Sin embargo, los planes de una tercera temporada sigue en duda, al menos así lo dejo saber la jefa de drama de HBO, Francesca Orsi.

En una entrevista con Deadline, la ejecutiva del canal dijo: “Creo que Craig y Neil todavía están averiguando dónde van a llegar a su fin. Hemos escuchado vagamente que habrá una idea de la temporada 3 para la serie, pero en este punto, la estamos tomando una temporada a la vez. No hay garantía en este momento de que tendremos una temporada 3, pero sé que ambos tienen una visión para la temporada 3. Si eso se presta a hacer más [temporadas], aún no lo sé”.

Estas declaraciones van en dirección contraria a lo dicho por los creadores de esta historia basada en el videojuego, Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes pronosticaron varias temporadas sobre este universo de apocalipsis de los hongos.

¿Cuáles serían las razones de estas declaraciones?

Muchos medios apuntan a que la principal razón es financiera. Desde hace varios meses, la empresa matriz de HBO, Warner Bros. Discovery, ha pasado por varios procesos de reducción de costos donde se han cancelado series y películas.

Por lo tanto, los ejecutivos prefieren ser cautelosos con sus proyectos para darle continuidad en función de los resultados.

También es posible que Craig Mazin y Neil Druckmann simplemente se queden sin material, dado que actualmente solo hay dos juegos en la franquicia The Last of Us. Sin embargo, dado el éxito masivo de la primera temporada del programa, las posibilidades de una tercera temporada son bastante altas.