VIDEO: Jorge Gelpí Pagán es víctima de un “graciosito” en la calle

Cosas que pasan en la calle, los reporteros de televisión se pueden llevar sorpresas todos los días mientras graban sus reportajes en exteriores.

Este fue el caso del periodista de Noticentro (WAPA TV), Jorge Gelpí Pagán, quien compartió lo que le pasó mientras grababa uno de los reportajes frente a una escuela.

En el video se ve al periodista grabando parte del reportaje cuando un hombre camina a sus espaldas y comienza a hacer gestos y maromas. Inmediatamente, el periodista se detiene y mira hacia atrás para mirar al hombre.

Luego de esto, el hombre se fue y no molestó más a Gelpí Pagan.

“Gajes del Oficio y sorpresas de la calle”, escribió el reportero junto al video en Instagram.

Jorge Gelpí Pagán acepta el reto y se afeita la cabeza a beneficio de la Fundación CAP

El pasado mes de marzo, el reportero aceptó el reto de afeitarse su cabello a beneficio de la Fundación CAP con lo cual logró recaudar más de 20 mil dólares que donaron sus seguidores que lo apoyaron en la gesta.

A través de Noticentro Al Amanecer se transmitió el momento en que al reportero se le rapó la cabeza a manos del capitán de este año, el animador Jaime Mayol.

“Desde que llegué me siento un poquito nervioso, emocionado, siento como si fuera la primera vez. Hace 13 años ya que lo hice la primera vez, lo hice en 2021 como capitán y ahora este año para ponerle fin a este ciclo del Team Rubio”, expresó el comunicador.

Las personas que apoyaron al periodista donaron un total de 20,681 dólares para la fundación.

“Gracias a la gente y gracias a todos los que movieron masas. Para mí es significativo poder hacerlo porque más allá de participar anteriormente de la fundación CAP, he vivido de cerca lo que es el sufrimiento del cáncer. He tenido a la muerte de cerca y la he tenido de frente por seres queridos que han muerto por el cáncer y no creo que sea justo que ningún niño, ni ninguna niña tenga que sufrir ni padecer por esta enfermedad y mucho menos que tengan que salir fuera de Puerto Rico para que tengan que recibir los tratamientos por esta enfermedad. Así que de todo corazón, a todos los que aportaron por esta cantidad que no esperaba que fuera tanta, les agradezco de todo corazón y gracias, lo único que tengo que decir”, expresó Gelpí Pagán.