Participante de La Casa de los Famosos sería la nueva novia de Peso Pluma

Una vez más el nombre del exponente mexicano Peso Pluma está siendo tendencia, pero no necesariamente por su música sino que ahora se le relaciona íntimamente con una presentadora de TV, llamada Dania Méndez.

Los nombres de Dania Méndez y Peso Pluma se han vuelto tendencia en redes sociales, luego de que se dio a conocer que el cantante estaría comenzando una relación con la reconocida influencer y participante del reality La Casa de los Famosos.

Aquí te compartimos cuáles son las pistas que podrían confirmarlo.

¿Dania Méndez y Peso Pluma son novios?

El rumor de una relación comenzó luego de que los famosos fueron captados en Punta Cana, lugar donde el cantante grabó el video de su más reciente sencillo titulado “Bye”.

Destaca que la estrella de “La Casa de los Famosos” es la protagonista del videoclip.

En medio de las grabaciones los artistas fueron vistos juntos, lo que comenzó a generar sospechas entre los fans.

El beso en la transmisión en vivo

En redes sociales, se viralizó el fragmento de una transmisión en vivo, que el cantante hizo por medio de Instagram.

El artista estaba leyendo algunas preguntas de sus fans, hasta que se escuchó la voz de una mujer, que algunos de sus seguidores señalaron que se trataba de Dania.

“Me están regañando, me están regañando... No voy a decir tu nombre, de la que me regaña”, dijo entre risas el cantante.

Después de unos instantes, la mujer le pregunta “¿Te regaña?”, y el artista responde con un beso; aunque no se muestra claramente si es Méndez, muchos fans afirman que sí

Llegaron juntos a CDMX

Luego de las grabaciones del video, la pareja arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que generó más comentarios entre los fans.

Aunque ninguno quiso hablar con la prensa, sí fue sospechoso verlos juntos, pues su compromiso laboral ya había terminado, por lo que no había necesidad de que llegaran al mismo tiempo.

Un detalle que dio de qué hablar es que “La Doble P” no quisiera hablar con la prensa, pues muchos consideraron que la fama ya “se le subió”.