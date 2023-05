Alejandro Sanz agradece a sus fanáticos por apoyar su salud mental: “Aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”

El cantante español Alejandro Sanz agradeció a sus fanáticos por apoyar su salud mental en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino”, escribió el intérprete de “Amiga Mía”.

El pasado fin de semana, Sanz preocupó a sus fanáticos con una publicación en redes sociales en el que indicaba que estaba triste y deprimido.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

El cantante se presentará en Puerto Rico el 16 de septiembre de este año.