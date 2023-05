Keanu Reeves es el mejor exnovio: trabajó con su ex y lo que dijo de ella mostró por qué lo amamos

Keanu Reeves no solo es un gran actor, también parece ser el hombre perfecto, pues es humilde, caballero, un excelente novio y hasta un gran exnovio.

Algunas veces las relaciones con los ex quedan tensas, pero él demuestra que no solo es un hombre maduro, sino uno que no guarda rencor y, al contrario, admira a su ex.

Y es que recientemente tuvo que trabajar con una de sus ex, y no solo lo hizo sin problemas, sino que habló muy bien de ella.

Keanu Reeves habla con amor y respeto de su ex y deja ver que rs todo un caballero

Keanu Reeves trabajó con su ex, la directora Sofía Coppola, quien fue su pareja en 1992, en el proyecto de la marca japonesa de whisky, The House of Suntory.

El actor recibió órdenes de su ex para un cortometraje y anuncio publicitario de la firma y lo hicieron de la mejor forma y con la mayor madurez.

Luego de terminar el proyecto, Keanu confesó cómo fue la experiencia y reveló que fue “genial tener la oportunidad de trabajar con Sofía Coppola”.

Además, también trabajó con el hermano de ella, su excuñado y también fue una gran experiencia y se llevaron muy bien, demostrando que Keanu es el ex que todas necesitamos.

“Este hombre es tan perfecto, hasta buen ex es”, “quiero un novio como Keanu, pero me conformo con tenerlo como ex jaja”, “que bello es, siempre tan lindo y considerado”, “a un ex así no se puede odiar, yo intentaría volver con él jaja”, “Keanu es tan bello, amoroso, lo amo”, y “quiero un ex así”, fueron algunas de las reacciones en redes.