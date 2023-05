Gaby Spanic habla sobre su repentina salida de “Top Chef VIP 2”

Tras varios días sin pronunciarse sobre su repentina salida de la segunda temporada de “Top Chef VIP 2″, que se transmite por Telemundo, Gabriela “Gaby” Spanic rompió el silencio a través de sus redes sociales.

Aunque la cadena de televisión aseguró que la ausencia de la actriz se debía a “motivos personas”, Spanic reveló que, en realidad, no renunció, sino que “pasaron otras cosas”.

“No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”, reportó People en Español.

Fue a preguntas de una seguidora en una transmisión en vivo por Instagram que la comunicadora venezolana se expresó, al tiempo que aclaró que pronto “todos se enterarán” de los motivos que generaron su salida.

“Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación”, aseveró.

Aunque no emitió mayores declaraciones, aprovechó el espacio para desmentir algunas de las versiones que han circulado.

“Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura, yo a Laura la amo, la quiero, la respeto”, dijo.

La protagonista de “La Usurpadora”, “Soy tú dueña” y “La intrusa” también confesó que prefiere mantenerse “neutra” respecto a sus declaraciones.

“Sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra, pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating, atrae morbo, hasta ahí puedo quedarme”, señaló.

De hecho, cabe destacar que en varios episodios del reality, Spanic expresó su descontento con las decisiones de los jueces, el cual se graba en Colombia y es conducido por Carmen Villalobos.

Con la salida de Gaby, ahora son 16 los concursantes que compiten, entre los que se encuentran el boricua Johnny Lozada. Igualmente, participa la colombiana Sara Corrales, el mexicano Arturo Peniche y el dominicano José Gumbs, entre otros.

“Top Chef VIP” se transmite en Puerto Rico de lunes a viernes a las 8:00 de la noche, excepto los martes, que se ve a las 6:00 de la tarde.

El ganador o ganadora de la competencia culinaria obtendrá como premio 100 mil dólares. El vendedor de la primera temporada fue el actor Lambda García.