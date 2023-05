A&E anuncia el regreso de “Breaking Bad”

El canal de televisión por suscripción estadounidense, A&E, anunció este domingo el regreso de la galardonada serie de drama “Breaking Bad”, que volverá a emitirse en su totalidad de lunes a viernes.

La serie, creada por Vince Gilligan, que redefinió el drama televisivo vuelve a la pantalla de la mano de A&E para revivir la historia completa y los inolvidables momentos de esta fascinante producción que se convirtió en un fenómeno cultural.

Con un éxito de taquilla en todo el mundo, “Breaking Bad” se emitió en más de 170 países, ha sido referenciada en numerosas películas, series de televisión y otros medios de entretenimiento.

Además, ha sido multipremiada en la industria destacándose 16 premios Emmy y dos Globos de Oro, entre otros.

“Recibo mucho crédito por el éxito del programa, pero yo era una sola persona. Tuve escritores maravillosos, directores maravillosos, un equipo maravilloso, camarógrafos maravillosos que hicieron hermosas fotografías. Pero el ingrediente secreto más importante de ‘Breaking Bad’ son los actores, empezando por Bryan Cranston”, contó Gilligan en el evento virtual que A&E realizó por el lanzamiento de la serie.

Igualmente, confesó que la razón principal por la que el “Breaking Bad” se convirtió en un éxito fue por Bryan Cranston, el actor que interpreta a Walter White.

“Él es la persona perfecta en todo el mundo para interpretar este papel, e hizo este personaje, que es un personaje bastante reprensible, es un tipo bastante malo, hizo que este personaje simpatizara. Lo hizo simpático (…) Ojalá supiera cómo repetirlo. Siento que es hora de hacer algo diferente a “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, no porque no los ame, sino porque quiero ver si puedo hacerlo de nuevo, como si quisiera ver si se me ocurre algo nuevo y que a la gente le guste”, destacó.

A&E anuncia el estreno de “Breaking Bad" el próximo 29 de mayo. / Foto: Cortesía (A&E)

El creador también se refirió al personaje que encarna Bryan Cranston, Walter White y aseguró: “Una de las personas que hizo una pregunta hoy dijo: “Odio a Walter White”. Y yo también me siento así. Al final, no tengo mucha simpatía al final de la serie por Walter White (…) Hace muchas cosas malas, cosas cada vez más malas que no apoyo, pero fue fascinante ponerme en su cabeza durante muchos años. Y se puso difícil. Cuanto más duraba el espectáculo, más oscuros se volvían mis pensamientos y la forma en que percibía el mundo. Estaba triste cuando terminó “Breaking Bad”, pero también estaba un poco aliviado de no tener que ver el mundo a través de los ojos de Walter White”.

A&E anuncia el estreno de “Breaking Bad" el próximo 29 de mayo. / Foto: Cortesía (A&E)

En el evento, Gilligan también habló de episodios o escenas que más guarda en su memoria.

“El último día que estuve en el set de ‘Breaking Bad’, el último día, la última escena que filmamos, es un recuerdo destacado. Y esa fue una escena del episodio ‘Ozymandias’. Así que tuve que estar en el set el último día de ‘Breaking Bad’ en To’hajiilee, que es una reserva de nativos americanos al oeste de Albuquerque, Nuevo México. Y es donde filmamos el episodio piloto en las hermosas rocas rojas de To’hajiilee. Filmamos el episodio piloto y luego filmamos la escena final en el último día de producción en ese mismo lugar exacto. Y eso fue especial para mí. Y fue especial para mí que el último día no tuve que hacer nada. Deambulé con mi cámara tomando fotos, y el maravilloso director, Rian Johnson, estaba dirigiendo. (…) Y yo deambulaba, estrechaba la mano de la gente, me despedía de la gente y tomaba fotos en el mismo lugar donde habíamos comenzado cinco años antes. Y eso fue lo más destacado (…) Un recuerdo, un recuerdo inolvidable para mí sobre ese último día”.

A&E anuncia el estreno de “Breaking Bad" el próximo 29 de mayo. / Foto: Cortesía (A&E)

Finalmente, el creador también habló sobre sus próximos proyectos que está llevando adelante y también aseveró, “Me gustaría crear algo más de televisión. No sé cuán icónico será de aquí en adelante. Lo haré lo mejor que pueda. Pero simplemente me encanta trabajar. Y me encanta trabajar en cosas nuevas que no lo han hecho, que con suerte son diferentes de todo lo que está pasando. Así que espero poder seguir así. Ya veremos”.

“A veces pienso que el tiempo es solo otra palabra para la suerte. Y quién sabe con certeza, pero mi corazón me dice que si “Breaking Bad”... sé con seguridad si “Breaking Bad” hubiera salido unos años antes, no habría sucedido”, concluyó.

“Breaking Bad”, considerada por muchos como la mejor serie de todos los tiempos, es estrena en orden cronológico de lunes a viernes, a partir del 29 de mayo, por A&E.