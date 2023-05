Preocupante mensaje de Alejandro Sanz sobre su salud mental: “A veces no quiero ni estar”

El cantautor español Alejandro Sanz preocupó a sus fanáticos este sábado tras publicar un mensaje sobre su salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, expresó Sanz en un tuit.

El mensaje cuenta con miles de comentarios de empatía y aliento para el cantante.

“Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo”, dijo un cibernauta.

Mientras, otro comentario decía: “Alejandro, hay que darse el permiso de no estar bien, de no querer, de sentir un bajón en el estado de ánimo. Somos seres humanos, no perfectos, maravillosos sí, pero no perfectos”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Hace unos meses, el cantante agotó totalmente los 15 conciertos que ofreció en México.

Asimismo, Sanz anunció varias fechas en Estados Unidos de su gira mundial “Sanz en vivo”.

El tour de 12 ciudades dará inicio el 16 de septiembre en San Juan, Puerto Rico, para luego culminar el 14 de octubre en Los Ángeles, California.

“Sanz en vivo” dio inicio en Madrid, España con 17 conciertos en grandes recintos y visitando más de 25 ciudades.

El nuevo show cuenta con un espectacular montaje audiovisual, donde Alejandro Sanz enamora y complace a su público con un extenso repertorio que incluye algunos de sus éxitos más emblemáticos, como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”, e interpreta algunos de los temas incluidos en Sanz, su último trabajo de estudio, nominado en la categoría Álbum del año en los Latin GRAMMY 2022.