¿Lo viste? Comparten video del rodaje de la nueva temporada de House Of The Dragon

House Of The Dragon se encuentra disponible en HBO Max. (HBO)

En España se está llevando a cabo el rodaje de la nueva temporada de la serie, ‘House Of The Dragon’, de HBO.

A pesar de las amenazas por la huelga de guionistas, la producción ha continuado las grabaciones de la historia basada en el libro ‘Fire and Blood’ de George R.R. Martín.

En un nuevo video del set, filtrado por el sitio especializado, WatchersOnTheWall.com. se pudieron ver imágenes que revelarían un gran desenlace para esta nueva temporada que verá luz a mediados del año que viene.

Muerte impactante

En las imágenes se muestra un sustituto de utilería para una cabeza de dragón cortada que se desplaza por las calles de la ciudad. Mientras se toma por las calles, se puede escuchar a alguien gritando: “¡He aquí! El dragón traidor Meleys; asesinado en Rook’s Rest para tu rey! Para Aegon”.

Sí, el dragón Meleys de Rhaenys Targaryen (Eve Best) parece estar listo para llegar a su fin en la temporada 2 de House Of The Dragon. Si los eventos del programa de HBO se desarrollan de la misma manera que lo hacen en el libro original de Fire and Blood de George RR Martin, Meleys morirá cuando ella y Rhaenys luchen contra el Rey Aegon (Tom Glynn-Carney) montando a Sunfyre y el Príncipe Aemond Targaryen (Ewan Mithcell) montando a Vhagar sobre Rook’s Rest. Si bien en el libro el cadáver encontrado con Meleys estaba demasiado quemado para ser identificado como Rhaenys Targaryen, no es probable que evite su destino en el programa.

La primera temporada de la popular serie dejo a los fans boquiabiertos tras la muerte de Lucerys Valyrian y su dragón, Arrax, a manos de su primo, Aemond Targaryen y su dragon, Vhagar.

A través de una entrevista con Deadline, el showrunner de la serie, Ryan Condal, aseguró que los nuevos episodios contarán con un ritmo de narración tradicional, distinto a la primera temporada, que tuvo drásticos saltos temporales, llegando a cambiar a gran parte del elenco.

“Estoy emocionado de continuar donde lo dejamos. Ahora podemos caer en los ritmos más tradicionales de la narración y Game of Thrones. Siempre hemos hablado de este cuento, en particular, George [R.R. Martin] también, de ser una tragedia de Shakespeare o griega. Esta serie trata mucho sobre una casa que se desgarra a sí misma desde dentro. Ahora que todas esas piezas se han colocado en el tablero, estoy muy emocionado de contar el próximo capítulo, para ver qué sucede ahora que Viserys se ha ido y ya no controla las cosas”, dijo.