“Sentía el dolor y no me podía mover”: Ex Menudo habla del presunto abuso sexual que sufrió a manos de José Menéndez

El exintegrante de Menudo Roy Roselló señaló nuevamente al exejecutivo musical de RCA Récords, José Menéndez, como uno de sus violadores.

Durante un programa especial de Al Rojo Vivo sobre la serie Menendez + Menudo Boys Betrayed de Peacock, Roselló aseguró que fue violado por el exejecutivo cuando tenía alrededor de 14 años.

Según Rosselló, cuando conoció a Menéndez, estaba acompañado por Edgardo Díaz, el fundador del grupo Menudo. Díaz también ha sido acusado de abuso sexual por exintegrantes de la banda.

“Yo conocí a José Menéndez porque es obvio, él era el director de RCA Records [...] Me miró como un predador. Si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe… (Me miró como) queriéndome violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo”, recordó Rosselló.

“Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: ‘está bien’. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente”, aseguró.

“A Edgardo no le gustaban las bebidas alcohólicas en nosotros, porque nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme”, añadió.

“Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida. Ahí, cuando yo llegué al cuarto, que yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía, era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible. Y horrible fue después cuando yo llegué al hotel, yo estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir”, aseguró.

Menéndez fue asesinado en 1989 por sus dos hijos, Lyle y Erik Menéndez, quienes también le dispararon fatalmente a su madre, Mary Louise “Kitty” Menéndez, en la mansión de la familia en Beverly Hills.

Los hermanos fueron condenados en 1996 por matar a sus padres. Ambos aseguraron que sufrieron años de abusos a manos de su padre y que su madre nunca los defendió.

Policía de Los Ángeles investiga a Edgardo Díaz por presunta agresión sexual contra exintegrante de Menudo

El Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentra investigando a Edgardo Díaz, fundador de la banda Menudo, por presunta agresión sexual contra un exintegrante del grupo en la década de 1980.

Según el medio Los Angeles Times, la investigación gira en torno a una agresión que presuntamente ocurrió en el Hotel Biltmore, en Los Ángeles.

“Podemos confirmar que se tomó un informe y que es una investigación en curso”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado a The Times. “Debido a la confidencialidad de la víctima, el departamento no puede proporcionar más”, añadió.

Según Los Angeles Times, la investigación que se realiza responde a las denuncias realizadas por el exintegrante Roy Rosselló, quien formó parte de la banda durante la década de 1980.

En el recién estrenado documental Menendez + Menudo: Boys Betrayed, Roy Rosselló alegó haber sido víctima de abuso sexual por parte de José Menéndez, el ex ejecutivo musical de RCA. Menéndez fue asesinado en 1989 por sus dos hijos, Lyle y Erik Menéndez, quienes también le dispararon fatalmente a su madre, Mary Louise “Kitty” Menéndez, en la mansión de la familia en Beverly Hills.

Según el medio, en el último episodio de la serie, Rosselló habla sobre una visita al Hotel Biltmore durante un viaje a Los Ángeles. Menudo se hospedaba en el hotel, y Rosselló dijo que él y otros integrantes del grupo alquilaron una segunda habitación para mujeres que tenían la misma edad que ellos.

Rosselló alega en la serie que Díaz abofeteó a otro integrante de Menudo y luego lo golpeó repetidamente cuando se enteró sobre las jóvenes.

Díaz habría llevado a Rosselló a otra habitación, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y lo violó.

“Él me dijo: ‘Más vale que esta sea la última vez que te vea con una mujer porque eres mío’. No te voy a compartir con nadie’”, dijo Rosselló en la serie.

En los últimos minutos de la serie, se observa a Rosselló entrando a una estación de policía de Los Ángeles el 8 de noviembre para presentar un informe policial sobre el presunto ataque.