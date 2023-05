Lucecita Benítez anuncia que regresa al Bellas Artes en Navidad

Lucecita Benítez fue recibida con una ovación de pie tan pronto subió el telón de su concierto “Por Siempre” en la sala Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce, interpretando el clásico de la música popular “El Club del Clán”.

Así comenzó una noche memorable para la Voz Nacional de Puerto Rico, al reencontrarse con su público en lo que fue una travesía por su impecable trayectoria de más de 60 años.

La veterana intérprete se dirigió a su público emocionada al confirmar que hay “un país me quiere y me ama. No tenían idea del hambre que tenía de presentarme”. De inmediato interpretó “Un lugar para los dos”, tema con el que fue reconocida como “La Reina de la Juventud”.

La exquisita velada musical prosiguió con “El Rebelde”, “Virgen Negra” y “Hola Soledad” canción con la que fue ovacionada de pie como igualmente sucedió al interpretar “Yo que no vivo sin ti” y en muchos otros momentos de la noche.

Otros temas como “Acompáñame”, “El Rebelde (2)”, el medley de trayectoria que incluyó “Dime dolor”, “Yo te perdono” y “¿Por qué te vas?” sobresalieron en la primera parte del espectáculo.

La segunda parte comenzó con los temas “Cabalgata”, “Bailemos otra vez”, “Uno”, “Júrame”, “Qué tal te va sin mí”, “Fruta verde”, “Decisión”, “Que te vaya bien” y “Tú también me haces falta”. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue con la interpretación del himno “Génesis”, de Guillermo Venegas Lloveras.

“Por siempre” contó con la dirección musical del maestro Héctor “Ito” Colón y una orquesta de los más prominentes músicos y coristas del patio. La velada culminó al son de plena, con Lucecita prometiendo un reencuentro el próximo 16 de diciembre, con un concierto de Navidad, en la misma sala del Centro de Bellas Artes de Santurce.