“Se pudo hacer justicia”: Jennifer Fungenzi reacciona a sentencia de Cosculluela

La influencer y modelo Jennifer Fungenzi reaccionó hoy a la sentencia del exponente urbano José Fernando Cosculluela en el caso que llevaba en su contra.

“Quiero darle las gracias a la justicia de Puerto Rico, de que se pudo hacer justicia. Y con estas determinaciones, las autoridades y yo misma, con lo que he vivido y con todo lo que he pasado, quiero que tengan un rayito de luz. A todas esas mujeres que están pasando por lo mismo o algo similar, no se quiten mujeres. Ustedes pueden, sigan para adelante”, expresó Fungenzi en un video publicado redes sociales.

“El tiempo me seguirá dando la razón. Hay muchas cosas que no han finalizado. No importa lo que digan, como hasta el sol de hoy, todo lo que hemos dicho ha sucedido, porque yo no hablo mentira”, añadió.

Cosculluela fue sentenciado a tres años de probatoria en el caso radicado por su expareja.

“Estamos en victoria”, expresó el exponente urbano al salir del tribunal esta mañana.

Como parte de los requisitos, el Cosculluela no se podrá acercar a su pareja.

Según explicó la fiscal del caso, Rosa Molina, contra Cosculluela pesan 18 meses por los cargos de tentativas y tres años en cargos por violencia domestica.

La vista había sido pospuesta para hoy, el pasado mes de abril debido a que el informe pre-sentencia no estaba listo.

El pasado 21 de marzo, el exponente urbano se allanó en la vista preliminar por los 15 cargos de violencia de género tras un acuerdo entre su representación legal en el caso que se lleva en su contra por hechos ocurridos en abril del año pasado.

“Estoy cansado ya, estoy agotado del proceso y quiero retomar mi vida”, expresó Cosculluela a preguntas de la prensa a su salida del tribunal el pasado mes.

El exponente de música urbana enfrenta 13 cargos bajo la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Los mensajes de texto de Cosculluela y su expareja

Los mensajes presentados ocurrieron durante el mes de abril del año 2022 y hablan sobre dos incidentes distintos. El primero donde alegadamente el artista amenazó con un arma a la mascota de su expareja y el segundo cuando ocurrió el incidente donde se incendiarios los vehículos de Fungenzi en su residencia en Palmas del Mar en Humacao.

En los mensajes se muestra un tono amenazante por parte del exponente urbano con su expareja a quien también amenazó con “prender” el vehículo de esta.

Durante una vista anterior, el fiscal el fiscal Miguel A. Hornero Colón había indicado que el ministerio público tiene más de 3 mil mensajes de texto como prueba en el caso.