Rey Charlie confirma que es uno de los que se querelló contra Chris Agront

Uno de los múltiples ciudadanos que se han querellado en contra del influencer Jorge Christian Batista Agront por supuestamente no cumplir con los cursos que de inversión que ofrece lo fue el motorista Misael González “Rey Charlie”.

González Trinidad explicó que le brindó alrededor de 50 mil dólares al influencer como parte de los servicios de “cursos de inversión” que ofrece. Sin embargo, este solo obtuvo alrededor de 3 mil dólares en ganancias por lo que continuó invirtiendo alrededor de $72,020. En total indicó que invirtió alrededor de $120 mil dólares.

“Chris Agront, yo lo sigo en las redes sociales desde el 2019, el método de operar de él es el método de estafador, yo no creí en él. ¿Qué sucede? Que este hombre se relaciona con personas que han hecho negocios conmigo que tienen mucha credibilidad, por respeto no voy a mencionar los nombres, me da la confianza de que es un hombre serio y que lo que me está prometiendo lo puede cumplir”, expresó en el programa de “La Comay” en TeleOnce.

En febrero pasado, Agront se declaró culpable de evasión contributiva tras llegar a un acuerdo con Hacienda para pagar la deuda. Según se indicó a los medios, el influencer no reportó ingresos ascendentes a $5,487,101 en su carácter como individuo y otros $6 millones aproximadamente relacionados a su empresa JetTrades.

El incumplimiento tributario de Batista Agront, en su carácter individual, comenzó en 2017 y se extendió, al menos, hasta el 2020. Además de los cuatro cargos correspondientes a cada uno de los años en que presuntamente evadió sus contribuciones personales, el Departamento de Justicia presentó una imputación adicional por la no radicación de la planilla de 2021 de su empresa.