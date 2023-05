Anuel AA ahora es quien denuncia “acoso” por parte de Feid y Karol G

Fanáticos de Feid no se quedaron de manos cruzadas y le respondieron a Anuel Foto: Instagram @anuel / @feid

El exponente urbano puertorriqueño, Anuel AA, luego de enviar indirectas sin parar hacia el colombiano Feid y la cantante Karol G, levantó bandera sobre supuesto “acoso” por parte del equipo de trabajo del también miembro del género.

“¿Ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipo?”, escribió el intérprete de ‘Mejor que yo’ en su cuenta de Instagram. Y recordó a los internautas que el año pasado fue víctima de una gran cantidad de hate a raíz de las canciones que lanzó su ex.

“Ella y yo hace tiempo que hablamos y quedamos súper bien. Así que fanáticos no se dejen engañar de nadie...esas noticias no vienen de la reina. Ustedes ya saben quién está celoso”, dijo Anuel. De esta manera, el artista defendió a ‘La Bichota’ y acusó al ‘Ferxxo’ del acoso que recibe. Aunque no lo nombró en el post, es evidente que el mensaje fue para el intérprete de ‘Normal’, pues tras llamarlo ‘celoso’ colocó un corazón en color verde.

Esta es la reacción que tuvo Anuel al ver el nombre de Feid en su concierto Instagram: @feid / @karolg / @anuel

Y es que parece que el puertorriqueño está obsesionado con Feid. De hecho, varios internautas no paran de burlarse de las múltiples provocaciones del cantante, pues aseguran que solo lo hace para interferir en la relación de Karol G.

Recordemos que días atrás, Anuel AA publicó una serie de fotografías acompañadas de un video, donde aparece el puertorriqueño durmiendo junto a una camiseta con el rostro de Karol G. La prenda fue un obsequio que recibió el artista durante una de sus presentaciones.

¿Cómo está la relación de Karol G y Anuel AA?

El puertorriqueño confesó que tras la polémica que se armó después de su ruptura con la colombiana y las canciones que sacó, ambos se disculparon y decidieron continuar con sus caminos, por lo cual, pidió a sus fanáticos que no se dejen manipular.