“Me voy a mostrar tal cual soy”: Adamari Lopez enseñó su transformación con 5 trajes de baño

La ex presentadora de Telemundo, Adamari López, está celebrando una nueva vuelta al sol, cumpliendo 52 años, siendo una de las principales figuras del espectáculo que han sabido promover un discurso de amor y aceptación hacia uno mismo, sin miedo a mostrar su abdomen tal como es.

Siendo objeto de críticas, la presentadora originaria de Puerto Rico, en más de una ocasión ha mostrado orgullosa y sin tapujos los cambios de su cuerpo, sintiéndose orgullosa de quien es, tanto, que encendió las redes sociales luego de compartir una fotografía en bikini donde se veía su abdomen con flacidez.

Adamari López Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

“Yo vi la foto y dije, ‘¿sabes qué? La voy a subir’ porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”. Comentó a Molusco TV en una entrevista.

Adamari López muestra que sin importar la forma de nuestro cuerpo, podemos lucir radiantes en traje de baño

A sus 52, Adamari López es una figura que sirve como referente de lucha, perseverancia y amor propio, transformando su cuerpo en distintas ocasiones, esto luego de subir de peso, confesando que llegaba a beberse hasta seis sodas al día, y cambiando estos hábitos por unos más saludables, combinándolos con ejercicio.

Es así que, contra viento y marea, la mamá de Alaïa ha demostrado ser el referente de los looks de playa. Así ha sido su transformación a través de los años.

El comienzo de su transformación

Adamari López compartió las vacaciones que disfrutó en 2017 junto a su entonces pareja, Toni Costa, en Overwater Palafitos Dorado Maroma, ubicado en Cancún, Quintana Roo, luciendo un traje de baño negro completo de escote cruzado.

Adamari López y Toni Costa Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

Matching Swimwear

La conductora lució un traje de baño completo de manga larga con estampado selvático, que incluía algunas flores y tucanes, este conjunto hizo juego con el look de Toni Costa, quien utilizó un short del mismo estilo.

Adamari López y TonI Costa Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

Presumió su abdomen sin tapujos

A la ex presentadora de Telemundo, poco le importó la reacción de los haters y subió una fotografía que mostraba su evidente cambio de peso, presumiendo un abdomen flácido con un bikini blanco, orgullosa de la transformación de su cuerpo luego de su embarazo.

Adamari López Instagram: @desdelared (Instagram: @desdelared)

Celebrando el día del niño junto a Alaïa

Adamari López festejó el día del niño junto a su hija Alaïa mientras se divertían en la playa, fue así que la conductora, mostró el cambio en su abdomen que su momento fue tan criticado, presumiendo el resultado tonificado que adquirió luego de sus rutinas de ejercicio.

Adamari López y Alaïa Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

Un atrevido traje de baño negro

La ex de Toni Costa, mostró un look compuesto de un traje de baño estilo cut-out que enmarcaba su cintura y abdomen, luciendo un espectacular cabello chino y largo en tonos rubios que le añadieron un aire místico.

