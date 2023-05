Lisha sale en defensa de joven que atacaron por vestirse como ella

Una joven que decidió vestirse al igual que la comerciante e influencer Lisha Ramón Mejías para una actividad de su escuela superior causó gran impacto en las redes sociales especialmente por la respuesta que tuvo su vestimenta.

Sin embargo, fueron más los que aplaudieron su creatividad a pesar de que algunas personas la criticaron. Tras recibir comentarios de personas en las redes sociales, la joven identificada como Dayrilis Zoe Pacheco Vega se defendió en una publicación de Facebook asegurando que no imitó a Ramón Mejías con mala intención.

“Mi nombre Dayaliris Zoé, soy sorda y tengo 18 años. No me vestí de Lisha con mala intención. Lo único que hice disfrutar mi día de senior de día famosos o personaje. No soy mala persona y ni critico mucha gente se ve feo criticar. La gente está criticándome sin conocerme que soy y que dice que soy charra para eso”, expresó en su Facebook.

Pero eso no fue todo, la propia influencer, conocida en las redes sociales como “Lisha” se expresó y agradeció a la joven por vestirse como ella.

“Agradezco que te hayas vestido representado el porteo y el trabajo al mismo tiempo de una madre. Agradezco de igual manera a todas esas personas que me apoyan y me admiran por mis virtudes. Siendo ese la principal característica de recibir mucho apoyo y cariño. Lamento mucho Dayaliris Zoe que te hayan criticado por tu disfraz, te mando un abrazo y agradecida por la jocosidad por la cuál te inspiraste en mi. Muchos me juzgan de loca y hasta ser lo peor, pero… ¿no es más loco el mundo lleno de odio y desprecio hacia los demás? Creo que me quedo con mi locura feliz, alegre, y sin perjucidar a nadie. ASÍ QUE LISHA SÍ ES LOCA”, expresó Ramón Mejías en su cuenta de “Organic backup”, escribió la joven comerciante.