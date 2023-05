Actor de Disney criticó el live-action de la Sirenita y después tiene borrar su cuenta de Twitter

El live-action de La Sirenita está a la vuelta de la esquina y aún hay mucha expectativa alrededor de la cinta, que tampoco ha estado apartada de la polémica desde que se anunció el casting de Halle Bailey en el rol de Ariel.

Ahora ha sido otro actor de un live-action de Disney quien dio lugar a nuevas críticas contra la cinta, de forma inesperada. Se trata de Mena Massoud, quien trajo a la vida a Aladdin en la versión live-action del mismo título, dirigida por Guy Ritchie.

Durante los últimos días, el actor de 31 de años se vio obligado a cerrar su cuenta de Twitter tras una serie de comentarios negativos en contra de la nueva producción de Walt Disney, que no fueron bien recibidos por los internautas.

“Nuestra película fue única en el sentido de que el público fue a verla varias veces. Es la única forma en que alcanzamos la marca de los mil millones de dólares con nuestra apertura”, tuiteó Mena. “Mi apuesta es que La Sirenita no cruza la marca de los mil millones, pero sin duda tendrá una secuela”, agregó el actor antes de borrar su cuenta de Twitter.

Claro que su opinión no fue bien recibida por los fanáticos, quienes no tardaron en reprochar su actitud, lo que obligó a Massoud a tener que desactivar su cuenta en la red social. “Señor, está amargado porque a la película le está yendo mucho mejor que a Aladdin a pesar de que aún no se ha estrenado”, tuiteó un usuario en Twitter. “Me encantó Aladdin y estaba literalmente en el top 5 de mis remakes favoritos de Disney. Ser pesimista sobre una película que aún no se ha estrenado pero que ha sido elogiada por la crítica es simplemente decepcionante. Estoy tan decepcionado de ti”, opinó otro.

Es importante recordar que la versión animada de Aladdin no contó con una secuela mientras que la de La Sirenita llegó incluso hasta a tener dos entregas más, aunque de menor recepción que la original. Así que, independientemente de que tan bien o mal le vaya en taquilla a la versión live-action de La Sirenita, una secuela de la misma no es una idea fuera de lugar, ya que el material ya existe.

La Sirenita llegará a los cines el próximo 25 de mayo y tiene previsto ser uno de los estrenos más taquilleros del estudio en 2023. Las primeras reacciones por parte de la crítica no han hecho más que elogiar las actuaciones de Bailey y la puesta en escena lograda por el director Rob Marshall.