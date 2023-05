Adamari López celebra el Día de las Madres surfeando en California

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, celebró este domingo el Día de las Madres surfeando en Santa Mónica, California, junto a su hija.

En un video publicado a través de sus redes sociales, la humacaeña relató que decidió sorprender a Alaïa con la dinámica para continuar creando memorias juntas.

“No hay mejor felicidad para mí que no sea celebrar que la tengo a ella y hacer cosas que a ella le gustan, entonces nos vivimos hasta aquí”, dijo la comunicadora, quien el pasado mes de abril anunció su salida del programa “Hoy Día”, que se transmite con Telemundo, tras 11 años laborando para la empresa.

De igual manera, López precisó que esta es la segunda ocasión en que ambas entran al agua para practicar el deporte del surf, que consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza sobre la cresta de las olas.

“Estoy bien... lista para hacer más (...) ¿Sabes que me gusta de Alaïa? Que ella es perseverante y no se da por vencida. Ella me empuja a mi hacer cosas que yo jamás pensaría hacer. Ella es mi motor de vida”, indicó la boricua.

Tanto Alaïa como Adamari estuvieron acompañadas por un instructor y Carlitos Pérez Ruiz, el mejor amigo de la empresaria. Pérez fue “mano derecha” de Luis Fonsi, aunque actualmente participa en el programa “Enamorándonos”, que se transmite de lunes a viernes por TeleOnce.

Más temprano, López publicó una seria de imágenes en las que conmemoró y reflexionó sobre su vida y rol como madre.

“Disfrutando de estos lindos momentos junto a mí princesa y siendo felices siempre 💕!#HappyMothersDay mi gente linda 🥰”, escribió en Instagram.