VIDEO: Manny Manuel le canta “cuatro años más” a Pedro Pierluisi en su cumpleaños

A pesar de que su cumpleaños fue el pasado mes de abril, en la noche del jueves el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, celebró su natalicio en un evento privado de recaudación de fondos para su campaña.

Durante el evento, se presentó el merenguero Manny Manuel quien amenizó la fiesta y a través de las redes sociales se compartió un video donde se escucha al cantante entonando la frase “cuatro años más” mientras el gobernador Pierluisi baila en el público.

A través de las redes sociales del gobernador se han compartido varias fotografías donde se ve a los asistentes en el evento al cual asistieron otras figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el senador Thomas River Schatz. Sin embargo, en las fotografías no se vio que la comisionada residente Jenniffer González asistiera a la fiesta de cumpleaños.

En los pasados meses se ha rumorado que Jenniffer González también estaría aspirando a la gobernación, retando al primer ejecutivo y provocando una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pierluisi sobre el PPD: “Lo que se percibe en ese partido es falta de liderazgo”

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Rafael Pierluisi Urrutia opinó el martes sobre la primaria para la presidencial del Partido Popular Democrático (PPD).

“Yo lo que voy a comentar es lo que todos pueden percibir. Es una primaria de muy poca participación, de escasa participación. Estamos hablando de que no llega ni a 20 o 25 por ciento de los votos que obtuvo el candidato de ese partido para la gobernación en las pasadas elecciones. Eso lo pueden corroborar, pero una cantidad bien baja”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“O sea que lo que se percibe en ese partido es falta de liderazgo. Es obvio que hay una falta de liderazgo, pero no voy a comentar más. Ellos tienen que resolver ese entuerto”, añadió.

“El PNP está enfocado en administrar el gobierno, enfocado en representar al pueblo de Puerto Rico en el Congreso, enfocado en administrar 37 alcaldías y enfocado en retomar las riendas de la Cámara y el Senado de nuestra Asamblea Legislativa y aumentar el número de alcaldías que tenemos en manos de miembros de nuestra colectividad. Luego de las próximas elecciones, nada nos distrae. Estamos totalmente enfocados y entonces y todas las actividades que ha tenido el PNP, que no, no las podemos comparar con las de los demás partidos. Ninguno ni se nos acerca. O sea, el contraste es obvio. ¿Por qué? Porque no estamos desenfocados, no nos distraemos”, sostuvo