Televisa externa invitación para que Adamari López se una a sus filas

Tras su repentina salida de Telemundo, los fans piden a Adamari López de vuelta a la pantalla chica, y ahora se ha abierto una nueva posibilidad de que la conductora se una a las filas de Televisa.

A continuación, te compartimos qué es lo se sabe, y en qué está enfocada la también actriz.

Televisa quiere a Adamari López

Recordemos que la artista comenzó su carrera en México, en Televisa, formando parte de diversas producciones.

Así fue como se consolidó como una de las actrices favoritas del público, aunque luego de un tiempo se mudó a Miami, Florida, para incursionar en la conducción.

En una reciente entrevista con la revista “People”, el productor Carlos Bardasano externó que a Televisa le gustaría tenerla de vuelta.

“Soy muy fan de Adamari de la época de novelas y la extraño un montón. Apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas”, dijo.

El productor admitió que, posiblemente, ahora pueda cumplir su sueño de laborar con ella, pues nunca hizo, pero si siguió de cerca su trayectoria.

“Siempre me quedé con ganas de trabajar con ella y ahora quizás se nos da, nunca es tarde cuando la dicha es buena”, agregó.

La despedida de Adamari López de Telemundo

De acuerdo con información del programa “Chisme No Like”, la artista fue comunicada que su contrato no se renovaría.

Aunque, por medio de un video, se aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.

Ahora la vemos enfocada en sus redes sociales, publicado varios videos al día; además de que ha podido disfrutar más su faceta como mamá.