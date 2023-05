¿Quién dio el primer paso? Mónica Pastrana revela detalles de su relación con Danilo Beauchamp

La actriz Mónica Pastrana reveló este jueves varios detalles sobre de su relación con el comediante Danilo Beauchamp, y confesó que fue ella quien dio el primer paso.

En entrevista con Alexandra Fuentes, la actriz comentó que su interés en Beauchamp despertó cuando le dijeron que trabajarían juntos en “La obra donde todo sale mal”.

“Fue en la obra. Ahí yo me di cuenta que iba a trabajar con Danilo. Me puse a “estoquearlo” en las redes y dije ‘jum, ¿quién me puede ayudar con esto?’ Y entonces metí a unos compañeros”, confesó.

“Cuando me doy cuenta que voy a trabajar con él, me despertó el interés. (Antes) yo estaba compartiendo con otra persona, y él (Danilo) tenía su pareja. Nunca lo miré con esos ojos... Pero al saber que estábamos los dos solos, sería como interesante”, añadió.

Durante la entrevista, la actriz confesó que fue ella quien dio el primer paso en la relación.

“Ya él sabía que yo había mandando un mensajero. Él me preguntó y yo le dije que sí. Y mira, aquí estamos. Yo le comenté ‘que bueno que enviando a alguien fue que dijiste que sí, porque si no nada’”, dijo Pastrana.

Los rumores sobre una posible relación surgieron cuando ambos fueron vistos juntos en el partido inaugural de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Actualmente, Pastrana trabaja en el programa Raymond y sus Amigos de Telemundo donde Beauchamp ha realizado varias apariciones cuando va a promocionar sus obras teatrales.