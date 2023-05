VIDEO: Marian Pabón se goza la boda de su hija

La actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón compartió con sus seguidores varias imágenes y videos de la boda de su hija, Ivana Méndez.

Ivana Méndez y su ahora esposo, Paul Emrich, se casaron en San Juan.

“Se casó mi Banana y es la novia más Bella del mundooooo!!!Gracias Paul por amar tanto a mi niñaaaa! Love you to the moon and back!Ya les pondré fotos de la boda para que vean lo hermosa que quedó! Soy la madre más feliz del mundo! (sic)”, escribió la actriz.

Entre los invitados a la boda, las actriz y comediante Suzette Bacó.

“Marian Pabón que tronco de madre has sido. Que felices y hermosas estaban, ¡qué boda tan hermosa llena de amor! (sic)”, comentó Bacó.