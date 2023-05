Robert De Niro sorprende al anunciar que es papá por séptima vez a los 79 años

A sus 79 años, el actor Robert De Niro sorprendió a todos con la noticia de que es papá por séptima vez. El anuncio lo hizo en el marco de la promoción de la nueva parte del filme ‘Mi papá es un peligro’, la cual protagoniza con Ben Stiller.

La película se estrenará el próximo 25 de mayo. Mientras tanto, los protagonistas la promocionan ante los medios y público en general. Fue en una de estas presentaciones que el también director y productor dio la gran sorpresa.

El artista conversaba con la periodista Brittnee Blair, de ET Canadá. Aprovechando la temática del filme, la comunicadora le preguntó sobre su rol como papá, por lo él expresó que se considera un padre cariñoso.

Afirmó que en ocasiones debe ser severo con sus hijos: “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, dijo.

En el diálogo, la periodista le mencionó sobre sus seis hijos, pero él la corrigió afirmándole que son siete. “Siete en realidad”, le aclaró De Niro, por lo que Blair le repreguntó y él respondió: “Acabo de tener un bebé”.

Robert De Niro

El actor no detalló sobre su séptimo bebé. Al parecer, es un niño, aunque no especificó qué edad o cuántos meses tiene la criatura.

Siguió hablando de sus hijos, expresando que “mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y el más pequeñito ahora… Eso veremos más adelante”.

De Niro cumple los 80 años el 17 de agosto. El portal La Nación precisó que sus seis primeros son Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, a quienes tuvo con su primera esposa Diahnne Abbott. de su segundo matrimonio con la modelo y actriz Toukie Smith, nacieron los gemelos Julian y Aaron en 1995. Tres años después, tuvo a Elliot, de 24 años y a Helen Grace, de 11, con su tercera esposa Grace Hightower.

Su novia Tiffany Chen

Aunque Robert De Niro no dijo quién es la mamá de su bebé, durante los últimos meses los medios lo han relacionado con la Tiffany Chen, una profesora de artes marciales, a quien conoció en el 2015 durante el rodaje de la película ‘Pasante de moda’. Ella fue quien lo entrenó en esta disciplina para la interpretación de su personaje en el filme, publicó el portal Uno TV.

Cuando se conocieron, el actor aún estaba casado con Grace Hightower, de quien se divorció en el 2018. Se desconoce desde cuándo él y Chen sostiene una relación, pero no fue sino hasta hace unos meses cuando trascendió públicamente que estaban de novios. Se cree que ella es 10 años menor que él.

Uno TV indicó que Chen fue patinadora artística y que se especializó en Tai Chi. Además, destaca que no le gusta figurar ante las cámaras, sino que prefiere mantener su intimidad con un perfil bajo.