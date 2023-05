PETA elogia a James Gunn por la concientización animal de ‘Guardianes de la Galaxia 3′

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

La nueva película de Marvel parece tener mejor receptividad que las antecesoras de la Fase 5 del MCU, así lo han dejado saber las calificaciones cinematográficas que ha recibido la cinta escrita y dirigida por James Gunn.

Guardianes de la Galaxia 3 ha sorprendido a la audiencia, al presentar una historia con un tono muy distinto a las anteriores de la famosa franquicia, y por generar emociones inesperadas.

Es por eso que algunas reacciones han sorprendido a la industria, como es el caso de la organización animalista, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), quien elogió la nueva entrega de superhéroes.

A través de un comunicado, la vicepresidenta senior de la organización, Lisa Lange, se emitió el siguiente mensaje para James Gunn:

“A través de Rocket, James Gunn ha puesto una cara, un nombre y una personalidad a los millones de animales vulnerables que pasan por los laboratorios mientras hablamos. Peta está celebrando esto como la mejor película de derechos animales del año por ayudar al público a ver a los animales como individuos y sugerir que solo porque podamos experimentar con ellos no significa que debamos hacerlo”.

Además, PETA compartió, en sus redes sociales, imágenes de Rocket siendo abusado por científicos de The High Evolutionary y OrgoCorp con abuso real de los animales en su sitio web oficial, mostrando dispositivos de restricción e identificación tatuada.

[Te recomendamos leer: La huelga de guionistas obliga a Stranger Things a suspender el estreno de su última temporada]

Reacción de los fanáticos de Marvel a las declaraciones de PETA

Los comentarios más destacados son los siguientes: