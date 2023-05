Dayanara Torres disfruta concierto de Wisin y Yandel en Miami

La modelo y animadora Dayanara Torres disfrutó ayer el concierto de Wisin y Yandel en Miami.

La puertorriqueña fue a ver el espectáculo con sus amigas.

“Fun night with my girlfriends 💕 Hacía tiempo no pasaba una noche tan ESPECTACULAR con mis amigas &WIIIIISIN y YANDEEEEELLLL!!!”, expresó Torres en sus redes sociales.

Por su parte, el dúo de cantantes agradeció a través de sus redes sociales a Miami tras el concierto.

“Lo de nosotros es una RUMBA garantizada 💃🕺💃🕺Gracias Miami por esa energía tan increíble”, comentó el dúo.