Muere exfinalista del Miss Universo después de accidente cuando montaba a caballo

La modelo australiana Sienna Weir, finalista del Miss Universo 2022, murió este jueves después de más de dos semanas en cuidados intensivos por un accidente, mientras montaba a caballo el pasado 2 de abril.

La noticia de la muerte de la modelo, de 23 años, fue confirmada por sus familiares y representantes a News.au. La rubia sufrió un accidente en Windsor Polo Grounds, Australia.

Su hobby era la equitación, pero precisamente cuando disfrutaba de su deporte favorito, su caballo se cayó. Tuvo heridas fatales por las cuales la llevaron de emergencia al Hospital Westmead.

La tuvieron con respiración artificial, y no fue sino hasta este jueves cuando falleció.

Los mensajes de cariño inundaron su última publicación en su cuenta de Instagram @sienna_weir, donde amigos, familiares, 0personalidades,colegas y agencias expresaron pesar por su partida física.

“Nos amamos con un amor que era más que amor”, dijo su novio Tom Bull a medios de comunicación, según indicó The Post.

Un amigo expresó: “El cielo ha ganado el ángel más hermoso hoy. Extrañaré todo sobre ti, te amo”.

La agencia Scoop Management, para la cual trabajaba, publicó un post en homenaje a ella: “Por siempre en nuestros corazones”, fue el mensaje de la organización junto a fotos de Weir.

Metas

El portal News.au reseñó que Sienna Weir fue una de las 27 finalistas en la competencia australiana de Miss Universo 2022. Afirmó que era titulada en literatura iglesia y en psicología en la Universidad de Sydney.

Según este medio, su plan era mudarse a Londres en los próximos años, ya que quería compartir más tiempo con su familia en ese país y consolidarse como profesional en esta nación.

Basándose en una entrevista que Weir ofreció a Gold Coast Magazine, News.au publicó que ella dijo sobre su hobby de equitación que “mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella”.

Afirmó que “viajo a la zona rural de Sídney 2 o 3 veces a la semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en toda Australia cada dos fines de semana”.