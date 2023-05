Día internacional de Star Wars: ¿Dónde puedo ver toda la saga creada por George Lucas?

La saga de Star Wars es una de las más impactantes dentro de la cultura popular de occidente, desde el lanzamiento de la primera película en 1977.

La historia épica de la lucha entre el bien y el mal en una galaxia lejana ha cautivado a generaciones de fans de todas las edades en todo el mundo, provocando que cada 4 de mayo se celebre la historia creada por George Lucas.

La saga principal de Star Wars consta de nueve películas en total. La trilogía original, compuesta por “Star Wars: Episode IV - A New Hope” (1977), “Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back” (1980) y “Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi” (1983), sigue las aventuras de Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y los demás personajes mientras luchan contra el Imperio Galáctico.

La trilogía prequel, compuesta por “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace” (1999), “Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” (2002) y “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith” (2005), se desarrolla en una época anterior a la trilogía original y sigue el ascenso de Darth Vader.

La trilogía secuela, compuesta por “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015), “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017) y “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker” (2019), continúa la historia de la trilogía original y presenta nuevos personajes como Rey, Finn y Poe mientras se enfrentan a la Primera Orden.

Además de las películas principales, hay varias series y spin-offs de Star Wars que se han estrenado a lo largo de los años. Entre ellas se encuentran la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”, la serie live-action “The Mandalorian” y varias películas independientes como “Rogue One: A Star Wars Story” y “Solo: A Star Wars Story”.

Origen del ‘Día de Star Wars’

El 4 de mayo se celebra el “Día de Star Wars” en todo el mundo. Esta fecha se eligió debido a la popularidad de la frase “Que la fuerza te acompañe” que se asemeja a “May the Fourth Be With You”.

Actualmente, las películas de Star Wars se pueden encontrar en varios servicios de streaming. La trilogía original y la trilogía secuela se pueden transmitir en Disney+, mientras que la trilogía prequel se encuentra disponible en Amazon Prime Video.