Con la huelga de escritores muchos piensan que el proyecto de Superman: Legacy se retrasará

Imagen: DC Comics | All Star Superman

Superman: Legacy será el reinicio definitivo de la franquicia de DC de la mano de James Gunn. Sin embargo, la reciente huelga de guionista puede retrasar los planes de este proyecto.

La película, que se encuentra en fase de preproducción, puede ser uno de los proyectos que sufran los retrasos a raíz de la paralización total de los escritores de Hollywood que buscan mejorar sus condiciones salariales.

El Gremio de Guionistas de América y la Alianza de Productores de Cine y Televisión no pudieron llegar a un acuerdo para un nuevo contrato esta semana con las plataformas streaming, lo que resultó en una huelga muy publicitada por parte de los escritores.

¿Sufrirá Superman: Legacy retrasos por la huelga?

Un reporte de The Wrap sostiene que el director James Gunn entregó su primer borrador del guion de Superman: Legacy la semana pasada, pocos días antes de que el Gremio de Guionistas de Estados Unidos se declarara en huelga.

La película se encuentra actualmente en el proceso de casting de sus personajes y no comenzará a filmarse hasta el primer trimestre de 2024. Esto significaría que lo más probable es que la película entre en producción sin obstáculos por la huelga, dependiendo de cuánto dure.

Sin embargo, otras producciones de DC Studios podrían verse afectadas. Proyectos recientemente anunciados como Supergirl: Woman of Tomorrow y The Authority, aunque actualmente no tienen fechas de lanzamiento conocidas públicamente, podrían retrasar sus plazos de producción si la huelga continuara por un largo período de tiempo.

Superman: Legacy es el primer proyecto del popular superhéroe que no contará con el querido actor, Henry Cavill, quien se retiró de DC con la llegada de James Gunn al frente de la dirección de la casa de superhéroes.