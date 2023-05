¿Machine Gun Kelly y Megan Fox están separados? Esto es lo que se sabe

Machine Gun Kelly y Megan Fox parecían tener una de las relaciones más cotizadas del medio, por lo que ahora han sorprendido algunos rumores que señalan que actualmente están separados.

A continuación, te compartimos qué es lo que se sabe sobre una posible ruptura.

¿Qué pasó con Machine Gun Kelly y Megan Fox?

Según diversos rumores en redes sociales, el cantante y la actriz ya no comparten el mismo techo, lo que significa que decidieron terminar definitivamente, luego de que hace más de un año se comprometieron.

Cabe señalar que a inicios de 2023 se dijo que Machine engañó a Megan, pero esta información nunca se confirmó.

Ahora sólo falta que Fox haga oficial su separación con el rapero, y comience a disfrutar de su soltería.

Megan Fox se salvó la vida terminando con el Machine gun Kelly, sinceramente que hombre más nefasto y que ladilla es ser novio de ese webon — A☆ (@shyk1rby_) May 1, 2023

Así fue su polémico romance

Los famosos se conocieron en marzo de 2020, en el set de grabación de la película “Midnight in the Switchgrass”, que se estrenó a mediados de 2021.

Después de algún tiempo saliendo, decidieron hacer oficial su relación, cuando Megan apareció en el video de la canción “Bloody Valentine”, que lanzó el rapero en mayo de 2020.

El sencillo se convirtió en uno de los más exitosos del cantante, con el que obtuvo más fama.

Durante su noviazgo, la actriz comenzó a ser blanco de varias críticas, pues algunos la señalaron de descuidar a sus tres hijos, fruto del matrimonio que tuvo con el actor Brian Austin Green, y de haber cambiado mucho por su relación con el rapero.

El motivo principal fue que la actriz comenzó a tener una actitud más relajada ante los medios.

A través de redes sociales, la pareja compartió, en enero de 2022, su compromiso, mostrándose más felices que nunca.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él”, escribió la actriz en aquel entonces.