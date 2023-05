Se abre una segunda función para concierto de Víctor Manuelle

El cantante y compositor Víctor Manuelle, anunció una nueva función del concierto que celebra sus 30 Años de Trayectoria en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. La segunda función se llevará a cabo el domingo, 4 de junio a las 7:30 de la noche.

“Gracias a esta segunda función me atrevo a decir humildemente, que soy profeta en mi tierra. Siempre estaré agradecido con mi gente porque aquí fue que mi carrera comenzó. Si mi música no hubiera gustado en mi país, no hubiera llegado a tantos lugares y permitirme vivir de lo que tanto disfruto”, indicó el cantante isabelino, quien no presenta un concierto masivo en Puerto Rico desde el 2015.

Para conmemorar las tres décadas en la música de Victor Manuelle, el intérprete de “Devuélveme un Te Amo”, estará acompañado por su orquesta de 12 músicos, la coreografía de los bailarines estará a cargo de Tito Ortos, Marco Gavela será el gerente de producción y el sonido bajo la dirección de Eduardo Ramos.

Esta producción de Paco López para No Limit Entertainment, también contará con invitados especiales que serán una gran sorpresa para los asistentes.

El salsero aseguró que la parte más difícil de hacer este concierto fue escoger el repertorio para el mismo. “En este concierto vamos a tratar de llevarlos literalmente a un viaje, así que prepárense para montarse en un avión con este servidor y viajar a través de toda mi carrera, emociones, presentaciones, éxitos”, compartió.

En el concierto se venderán las camisetas de “Camina por tu héroe” con la Fundación de Frente al Alzheimer para recaudar fondos para ayudar, tanto a cuidadores y familiares, como a pacientes con este trastorno neurológico progresivo.

El año pasado Víctor Manuelle lanzó su vigesimotercera producción discográfica para el sello Sony Music titulada “Lado A Lado B”. En el disco complació a su público diverso ya que combinó exitosamente los sonidos modernos sin dejar a un lado el oído del salsero tradicional.

El disco “Lado A Lado B’, fue nominado como mejor álbum de música tropical en los Latin Grammy y también en el Grammy anglosajón. De igual manera, tuvo tres nominaciones en los Premios Lo Nuestro y una nominación en los Latin American Music Awards.

En la pasada edición de los Premios Tú Música Urbano, Victor Manuelle fue galardonado con el Premio Contribución por su colaboración con artistas del género urbano a través de su música. Además, el pasado mes de febrero, recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria.

Luego de sus conciertos en Puerto Rico, “El Sonero de la Juventud” se presentará en Nueva York, Colombia, Virginia, Venezuela, Miami, Los Ángeles, entre otros.

La venta de boletos comenzará este próximo viernes, 5 de mayo a las 10:00 de la mañana por Ticketera.com.