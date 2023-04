Madison se reencuentra con participantes de La Casa de los Famosos 3

La puertorriqueña Madison Anderson Berríos se reencontrará con los participantes de La Casa de los Famosos 3 esta noche, a las 7:00 p. m., según lo dejó saber en Instagram.

“Hola Feliz Domingo a Todos. Esta noche no se pueden perder el REENCUENTRO a las 7:00pm por Telemundo”, escribió Anderson Berríos en su cuenta.

Luego de tres meses de competencia en la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México, la virreina de Miss Universo 2019 obtuvo 200 mil dólares como premio.

Asimismo, la ganadora de la tercera temporada del programa fue nominada por sus compañeros en seis ocasiones convirtiéndose en en la habitante mujer mas nominada en La Casa de los Famosos.

Con la victoria de Madison, son tres las mujeres que han salido por la puerta ancha en este famoso programa, el cual inició en agosto de 2021. La venezolana Alicia Machado triunfó en la primera temporada y la actriz mexicana Ivonne Montero hizo lo propio en la segunda edición.

La historia del romance entre Madison Anderson y Pepe Gámez

Tras la final de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, search uno de los cuestionamientos que han surgido es si la ganadora Madison Anderson podría vivir una historia de amor con Pepe Gámez.

Recordemos que durante el tiempo que estuvieron en el reality show, la modelo y el actor fueron muy cercanos, a pesar de que ella tenía novio.

A continuación, te contamos qué se sabe sobre este romance y las posibilidades que hay para que se concrete.

Desde que terminó el reality show, los fans se han preguntado si Madison y Pepe estarán juntos.

En una entrevista con el “Diario de NY”, la modelo confesó que existe una fuerte amistad con el actor.

Además, reveló que le gustaría actuar en una telenovela con Pepe, ya que sabe que fueron todo un fenómeno dentro del programa.

¿Hubo romance?

Desde que comenzó la tercera entrega del reality show, los famosos se mostraron muy cercanos.

Gracias a esto, los fans señalaron que entre ellos podría surgir un noviazgo, pero nunca se confirmó, pues ella tenía pareja.

¿Madison sigue con su novio?

Cabe resaltar que en la final, Conn Davis, novio de la ex reina de belleza asistió al evento, pero no lo dejaron pasar.

Según rumores fue por petición de la familia a Telemundo, lo que provocó un gran escándalo.

Ahora que Madison terminó su participación en reality show, fue cuestionada sobre su situación sentimental actual.

“Para ser honesta con ustedes, no he hablado con mi familia, no tengo mi teléfono, apenas salí de esa casa y estoy aquí con ustedes. No sé lo que está pasando, realmente quiero enfocarme en este momento que estoy viviendo de victoria. Y..., sí, pase lo que pase, que sea lo que tenga que ser”, declaró a “People en Español”.