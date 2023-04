Reabrirán los parques acuáticos del Albergue Olímpico en Salinas

Los parques acuáticos del Albergue Olímpico en Salinas, reabrirán al público el próximo sábado, 27 de mayo, luego de tres años inoperantes, informó su director ejecutivo Jorge Rendón.

Tras su reapertura, el visitante podrá disfrutar de un buen chapuzón en Ola Marina compuesta por Isla Chiquitines, Toro Negro y El Yunque. Además, estarán en función Villa Enchumbá con Jungla Chica y El Vendaval. Para los más atrevidos y los que les gusta la aventura, pueden experimentar el parque Piedra Chiquita, Campo Chico, y el Olimpia Sky Trail, una estructura de cuatro niveles de alrededor de 40 pies de altura donde las personas, amarrados por unos arneses, tienen que superar varios retos y que al final tiene una caída libre.

“Invitamos a todas las familias, grupos, clubes, individuos a comprar su Pasaporte Olímpico y disfrutar en grande de todas las facilidades recreativas y también a disfrutar de nuestra joya escondida, el Museo Olímpico, que inaugura su nueva exhibición, 90 Años de Olimpismo Puertorriqueño, que te lleva a recorrer la gesta de nuestros deportistas hasta el presente”, dijo Rendón en declaraciones escritas.

“Un punto importante a recalcar, con tu participación no solamente disfrutas en familia o con amigos, sino que a su vez, estás apoyando a una institución que sirve de base para la preparación y entrenamiento de nuestros atletas olímpicos”, dijo el director ejecutivo del AO.

Los parques operarán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo. No obstante, los portones abren a las 7:00 a.m. y la boletería a las 8:00 a.m. De igual manera, el Pasaporte Olímpico estará disponible a través de PRTicket.com y en las instalaciones del Albergue Olímpico. Para más detalles puede comunicarse al 787-824-2200.