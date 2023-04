Madison Anderson “rompe la dieta” para celebrar su victoria en “La casa de los famosos”

La boricua Madison Anderson Berríos realizó este marte su primer en vivo en redes sociales, tras convertirse anoche en la ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo) y llevarse el gran premio de $200,000.

Luego de estar 14 semanas en la casa-estudio sin su teléfono, Anderson Berríos realizó su primer “live” para agradecer las muestras de cariño y el inmenso apoyo que ha recibido durante la competencia.

“Esta no es solo mi victoria, es nuestra victoria”, expresó emocionada la modelo.

Durante el “live”, Anderson Berríos confesó a sus seguidores que celebrará la victoria rompiendo la dieta.

“Mi gente, ustedes no saben lo que me voy a comer hoy. Yo me voy a comer un bistec, con arroz blanco, amarillos, tostones, mayoketchup. Hoy yo voy a comer de todo. Hoy es para romper la dieta y celebrar nuestra victoria”, añadió.

La mexicana Patricia “Paty” Navidad quedó en segundo lugar.

Mientras que la dominicana Yameyry “La Materialista” Infante fue la cuarta finalista y el mexicano José “Pepe” Gámez el tercero. El quinto finalista fue el colombiano-español José Rodríguez.

El programa dio inicio el pasado 17 de enero, donde 19 habitantes iniciaron la carrera por el premio mayor.

Sin embargo, tres de ellos, Monique Sánchez, Aristeo Cázares y Juan Rivera, abandonaron la misma durante las semanas dos, cuatro y cinco, respectivamente. Como reemplazos entraron a la casa-estudio; Samira Salomé Jalil y Diego Soldano.