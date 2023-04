Ellos serán los mariscales del Orgullo Boquerón 2023

Orgullo Boquerón anunció la selección de Olga Orraca Paredes y Osvaldo Burgos Pérez como mariscales del vigésimo aniversario del tradicional Festival de Orgullo LGBTQ+ del Oeste que se celebrará del jueves 8 al domingo 11 de junio de este año.

“Este año, en nuestra edición de aniversario, reconoceremos la destacada trayectoria de dos valientes activistas de nuestras comunidades LGBTQ+ por décadas. Olga Orraca Paredes es una reconocida activista que ha labrado caminos de equidad y justicia por más de 30 años. Nos honramos con tenerla como nuestra gran mariscal. De igual forma, Osvaldo Burgos Pérez se ha destacado en el ámbito de los derechos humanos por las pasadas décadas y es un honor que sea nuestro gran mariscal”, aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón.

Olga Orraca Paredes, al aceptar su reconocimiento, dijo que “participo de esta actividad de visibilidad y celebración, entusiasmada y honrando a todas las personas, en especial a las lesbianas, que en esta zona oeste han puesto sus cuerpas, sus energías y su tiempo por adelantar el trabajo para que la sociedad sea más equitativa”.

“Recibo el honor de ser Gran Mariscal de esta edición de Orgullo Boquerón como un reconocimiento a los muchos años de defensa y lucha por los derechos de nuestras comunidades. Pero este trabajo siempre ha sido en colectivo, así que lo recibo no como un reconocimiento individual sino como un reconocimiento a toda esa gente con la que de una forma u otra he colaborado. De igual manera, asumo ser Gran Mariscal de esta parada como un compromiso de resistir para no retroceder en lo que hemos adquirido y de seguir batallando por lo que nos falta, hasta la Equidad”, dijo, por su parte, Osvaldo Burgos Pérez.

Orgullo Boquerón es producido por Mújica Group. El evento cuenta con el endoso del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, su alcalde, Jorge Morales Wiscovitch, y la vicealcaldesa, Ivette Rodríguez. Al igual que cuenta con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de Boquerón.

“Próximamente estaremos anunciando a los demás artistas y eventos que se presentarán durante el fin de semana del jueves 8 al domingo 11 de junio, pero como siempre será un evento de altura, de lucha y de celebración de nuestras comunidades LGBTQ+. Les esperamos en Orgullo Boquerón”, añadió Serrano.