Olga Tañón dedica emotivo mensaje a David Bisbal durante los Latin AMAs

La compositora y cantante puertorriqueña, Olga Tañón, le dedicó un emotivo mensaje a David Bisbal durante la celebración de la octava edición de los Latin American Music Awards 2023.

El evento, que se llevó a cabo el pasado jueves en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, reconoció las aportaciones hechas por el astro español del flamenco en la industria musical.

Tañón, quien por décadas ha sido amiga de Bisbal, tuvo la oportunidad de entregarle el galardón.

“David, es increíble todo lo que has logrado en 20 años. Trajiste el flamenco a mi casa y sigues haciéndonos la vida más alegre”, dijo la boricua.

La cantautora conmovió a Bisbal al hacer referencia sobre su padre, José Bisbal, quien desde hacen varios años enfrenta graves problemas de salud.

“Don José quizás no tiene un recuerdo en su mente, pero tu estas tatuado en su gran alma”, agregó.

El también actor subió al escenario notablemente emocionado para recoger el premio Pioneer y se fungió en un largo abrazo con la intérprete de “Es Mentiroso”.

“Madre mía de mi vida. Me enamoré de la música latina hace 20 años gracias a grandes colegas como Ricky Martin, Chayanne y Juan Luis Guerra. Eso me permitió enamorarme de verdad de la música latina. Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, decidí fusionarlo con mis raíces, mi bandera. Hasta la fecha, no he parado. ¿Y sabéis qué? ¡Estoy listo para los próximos 20 años! ¡Vamos!”, expresó Bisbal.

A modo de tributo, ambos artistas tuvieron la oportunidad de subir juntos al escenario de los Latin AMAs para cantar el tema “Bulería”.

“Honrando al grande”, escribió también Olga en sus redes sociales.

“La vida da vuelta”: El nuevo proyecto musical de Olga Tañón

La semana pasada, Olga Tañón, ofreció un adelanto de su nuevo proyecto musical. La artista compartió que la pieza se llama “La vida da vuelta” e hizo su estreno el 20 de abril.

“La vida da vuelta” es el segundo proyecto que lanza este año “La Mujer de Fuego”, quien ha ganado dos premios Grammy, tres premios Latin Grammy y 29 Premios Lo Nuestro.

En enero, la cantante presentó un sencillo titulado “Los celos se te notan”, el cual compuso junto al productor Elliot, mejor conocido como Mago D Oz.

“Me encanta producir temas con ritmos contagiosos, así como también que puedan divertir, enamorar, cerrar capítulos de vida o enviar mensajes que aporten. Este tema es contagioso y contiene un mensaje que fomenta la confianza entre parejas”, expresó Tañón en aquel momento.

“Los celos se te notan” marcó el primer sencillo de Tañón en el 2023.

El próximo sábado 2 de septiembre de 2023, Tañón se presentará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con su gira “Simetría”.