Los k-dramas se apoderan de Netflix: 5 series coreanas que están arrasando y debes ver

Los doramas coreanos conquistan con sus tramas y el talento de sus actores | © 2023 Netflix, Inc. / TvN

Aunque la popularidad de las series coreanas en el mundo occidental lleva ya varios años, han estado acaparando especialmente a los usuarios de todos los rincones en Netflix los últimos meses.

Solo en las recientes semanas, varias producciones hechas en Corea del Sur se han ganado un lugar dentro del ranking de series de habla no inglesa más vistas en la famosa plataforma de streaming.

Y no es de extrañar pues con emocionantes tramas originales narradas en no más de 16 episodios y las actuaciones de talentosas y, por qué no, atractivas estrellas, los k-dramas son entretenimiento asegurado.

5 k-dramas que están conquistando en Netflix en abril 2023

Por eso, a continuación, te contamos cuáles son los cinco doramas coreanos que están arrasando entre los usuarios del servicio digital en abril y nadie debería perderse por lo buenos que son.

En la lista hay algo para todo el mundo: desde historias de venganza y dramas legales y políticos, hasta relatos de fantasía de época y los clásicos romances entre polos opuestos que nos encantan.

Queenmaker (2023)

Con la actuación de Kim Hee-ae y Moon So-ri, el drama político recién llegado a Netflix alcanzó el primer lugar en el top 10 de series extranjeras la última semana con 15,870,000 horas reproducidas.

Sinopsis oficial: Después de un accidente trágico, una asesora usa sus habilidades para transformar a una abogada de derechos civiles en la siguiente alcaldesa... y derribar a su antigua empresa.

El drama de venganza protagonizado por Song Hye-kyo ha causado un gran furor desde su estreno en diciembre al punto de convertirse en una de las series más vistas en la historia de Netflix.

De hecho, lleva más de once semanas dentro de la lista de series más vistas de habla no inglesa de la plataforma. La última logró ubicarse en el tercer puesto con 12,900,000 horas consumidas.

Sinopsis oficial: Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno.

Shin, abogado de divorcios (2023)

Encabezada por Cho Seung‑woo y Han Hye‑jin, el drama legal se convirtió en la quinta serie no hablada en inglés más vista de la última semana en el servicio digital con 8,220,000 horas vistas.

Sinopsis oficial: Impulsado por una tragedia personal, un pianista convertido en abogado explora el complejo mundo de los divorcios y hace lo que sea por defender a sus clientes.

Jeon Do‑yeon y Jung Kyung‑ho protagonizan esta historia de amor que lleva once semanas dentro del top 10 de proyectos de habla no inglesa. Solo la última acumuló 6,600,000 horas reproducidas.

Sinopsis oficial: Una madre con un corazón de oro se adentra en el feroz mundo de la educación privada cuando su hija intenta entrar en la clase de un famoso maestro de matemáticas.

Alquimia de almas (2022)

La trama de fantasía no para de acaparar adeptos desde su estreno en 2022. De hecho, lleva 20 semanas dentro de la clasificación de series más vistas. La última tuvo 5,850,000 horas visualizadas.

Sinopsis oficial: Una poderosa hechicera atrapada en el cuerpo de una mujer ciega se encuentra con un integrante de una prestigiosa familia, que necesita su ayuda para cambiar su destino.